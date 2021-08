MI5: Lendületet kaphat a tálibok győzelmétől a nemzetközi terrorizmus és a drogkereskedelem

Az MI5 brit belső titkosszolgálat főigazgatója, Ken McCallum arról beszélt a The Times-nak, hogy a tálibok afganisztáni győzelme inspirálhatja a nyugati fiatal dzsihádistákat, és megerősíti azokat a félelmeket, amelyek szerint újabb terrorhullám követi Kabul bukását.



A nyugati hírszerző ügynökségek hónapok óta figyelmeztetnek arra, hogy nemzetközi terrorista csoportok próbálnak újjáépülni a tálibok árnyékában Afganisztánban, ezzel ösztönözve a szélsőségeseket Európában és az Egyesült Államokban. McCallum szerint a tálibok vasárnapi diadalmas bevonulása Kabulba éppen az a győzelmi narratíva volt, amelyet a dzsihádisták az Iszlám Állam leverése óta kerestek.A bagrami légierő bázisról és a kabuli Pul-e-Charkhi börtönből szabadult foglyok ezrei cáfolják a tálibok elkötelezettségét a tekintetben, hogy nem engednék, hogy Afganisztán ismét a nemzetközi iszlamista terrorizmus menedékévé váljon. Az Al-Kaida és az Iszlám Állam bár meggyengült, "Afganisztán vákuumában" visszanyerhetik hatalmukat."A kormányozhatatlan területeken egyes terrorista csoportok megpróbálhatnak helyreállítani néhány kiképzőbázist, ahogy azt a múltban is láttuk" - mondta McCallum.Bár az Egyesült Államok az Afganisztánból való kivonulásért biztonsági garanciákat kért cserébe, szakértők szerint az Al-Káida továbbra is kapcsolatban áll a tálibokkal. A felső vezetők közötti kapcsolat diszkrét volt, míg a tálibok legitimációt szereztek a katari tárgyalóasztalnál. Az "afgán mocsárból" kiutat kereső amerikai diplomaták kompromisszumra kényszerítették az afgán kormányt, miközben a felkelők nem adták fel álláspontjukat.A tálibok és az Al-Káida közötti ideológiai rokonság továbbra is erős. A felkelők vezetői közül sokan most visszatérnek a hatalomba, köztük, akiből elnök is lehet akár.Az Al-Káida afganisztáni kiképzőtáborainak egy részét a konfliktus során felfedezték és megsemmisítették, de ezek a titkosszolgálati információk szerint szinte azonnal újraszerveződtek. Az Iszlám Állam ugyanakkor bebizonyította, hogy az online toborzás és radikalizáció elegendő ahhoz, hogy sok áldozatot követelő terrorakciókkal támadjanak a Nyugat ellen.A tálib hatalomátvétel másik következménye az Európába irányuló kábítószer-kereskedelem fellendülése lehet. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok 2001 után dollármilliárdokat költött az afgán kábítószer-kereskedelem felszámolására, az ország továbbra is a világ legnagyobb ópium- és heroinbeszállítója., az amerikai külügyminisztérium korábbi tanácsadója megjegyezte, hogy a kábítószer "a háború kivételével" a legnagyobb iparág Afganisztánban.Az ópiát-kereskedelem becsült értéke évente akár öt milliárd euró is lehet, és bár a tálibok kereskedelmi részvételének mértéke vitatható, kétségtelen, hogy a kábítószerek a radikális iszlamista mozgalom számára jövedelmező üzletet jelenthetnek.