Biden: „Fegyvereket adtunk az afgánoknak. De harci kedvet nem tudtunk adni nekik”

"Az afgán hadsereg nem akart harcolni, pedig azt ígérte nekem Ashraf Ghani elnök, hogy harcolni fognak" - nyilatkozta Joe Biden amerikai elnök az afganisztáni események kapcsán. Mint írtuk, a tálibok elfoglalták a fővárost és átvették az ország irányítását, ahol jelenleg káosz uralkodik. Aki teheti, menekül, a legtöbb ország pedig igyekszik kimenekíteni a még Afganisztánban levő polgárait. Németország például 10.000 embert készül kihozni, az USA viszont ennél jóval többet akar kimenekíteni.



Biden bejelentette: egy 6.000 fős katonai egységet küld Afagnisztánba, hogy segítsék az ott rekedt amerikaiak hazahozatalát. Ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy

kemény katonai csapást mér az országra, amennyiben a tálibok akadályozzák a folyamatot.

Az elnök emlékeztetett: az USA modern katonai felszereléssel látta el az afgán hadsereget, fejlesztette a légierejüket is, mellyel a tálibok nem rendelkeznek. Ennek ellenére a tálibok "félelmetes gyorsasággal" foglalták el az országot."A harchoz szükséges akaratot nem tudtunk adni" - szögezte le.Biden az országban uralkodó korrupciót emlegette a kialakult helyzet kapcsán, és azzal vádolta az elkergetett afgán kormányt, hogy nem tudott eleget tenni a korrupció felszámolásával kapcsolatos feladatoknak."Oroszország és Kína, a stratégia konkurenciánk azt szeretné, hogy az USA maradjon a térségben, és továbbra is dollármilliókat költsön a stabilitás fenntartására Afganisztánban. Amikor Ghani elnököt fogadtam a Fehér Házban arról beszéltünk, hogy Afganisztán fel kell készüljön a harcra azt követően, hogy kivonjuk a csapatainkat" - magyarázta Joe Biden, aki az afgán kormányt és a hadsereget tette felelőssé a kialakult helyzetért.Azoknak pedig, akik kritizálják az amerikai hadsereg kivonulását azt üzente, hogy nem bánta meg a döntést. Nem akarta ugyanis "örökségül hagyni ezt a háborút az ötödik elnöknek is", sem az amerikai fiatalok következő nemzedékeinek, hogy őket is feláldozzák az ott folyó civil háború során."Nem ismételjük meg a múlt hibáit" - szögezte le az elnök, hozzátéve: a Kabul elestéről és az azt követő evakuálásról szóló képsorok "fájdalmasak".Azon afgán állampolgárok kapcsán, akik az elmúlt 20 éves háborúskodás során a kabuli kormánnyal, illetve az USÁ-val együttműködtek, egy vízumprogramról beszélt. Hozzátette ugyanakkor: közülük sokan rekedtek az országban, mivel "nem akarták elhagyni" Afganisztánt.