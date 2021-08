Az afganisztáni tálib mozgalom hat fontos vezetője

Az Afganisztánt ismét uraló tálib mozgalomnak hat fontos vezetője van, akiket a minap mutatott be az al-Dzsazíra pánarab hírtévé.



A mozgalom eredetileg a mudzsahed harcosokból verbuválódott, akik az Egyesült Államok segítségével az 1980-as évek végére kiűzték a szovjet megszálló erőket Afganisztánból. 1994-re a polgárháború egyik résztvevőjévé "nőtték ki" magukat, majd 1996-ban már az egész országot uralták, és bevezették az iszlám jog szigorú értelmezésén alapuló törvényeiket. Ellenfeleik és a nyugati országok szerint kegyetlen módon alkalmazták ezeket a törvényeket, és elnyomták a nőket és a vallási kisebbségeket.A mozgalom alapítója és első vezetője a félszeműmolla volt, aki titkos helyre vonult, amikor az amerikai vezetésű nemzetközi erők 2001 őszén - arra hivatkozva, hogy a tálibok otthont adtak Oszama bin Ladennek, az al-Kaida terrorszervezet vezetőjének és egyben terroristákat kiképző táborokat is működtettek - megszállták Afganisztánt, majd elűzték a tálibokat a hatalomból. Omár molla tartózkodási helye annyira titkos volt, hogy 2013-ban bekövetkezett haláláról csak két évvel később, a fia közlése alapján értesült a világ.A jelenlegi vezetők közül a tálibok legfelsőbb politikai, vallási és katonai vezetője, "a hívek vezetője"jogtudós, aki körülbelül 60 éves lehet. Elődjevolt, aki 2016-ban az afgán-pakisztáni határ közelében halt meg amerikai dróntámadásban. Ahunzada 2016. májusi hirtelen eltűnéséig 15 éven át egy délnyugat-pakisztáni városban, Kucslakban tanított és prédikált, amiről volt munkatársaitól és tanítványaitól értesült a Reuters brit hírügynökség. Holléte máig nem ismert az al-Dzsazíra szerint.molla - a néhai Omar molla fia - a tálibok katonai műveleti parancsnoka, helyi médiajelentések szerint Afganisztánban tartózkodik, de ott volt már évekkel ezelőtt is. A mozgalomban többször felterjesztették arra, hogy a legfelsőbb vezető legyen, de 2016-ban ő is Ahunzadát támogatta a posztra, mert úgy érezte, hogy még túl fiatal - most harmincas évei elején járhat -, és nincs elég harctéri tapasztalata. Erről egy olyan tálib parancsnok számolt be az al-Dzsazíra szerint, aki részt vett Manszúr utódjának megválasztásán.a hírhedt mudzsahed-parancsnoknak,nak a fia, és ő vezeti a Hakkáni-hálózatot, azt a laza szervezésű csoportot, amely a tálibok pénzügyeit és katonai eszközeit igazgatja nem csak Afganisztánban, hanem Pakisztánban is. A negyvenes évei végén, ötvenes évei elején járhat, tartózkodási helye ismeretlen.Egyes szakértők szerint a Hakkánik honosították meg Afganisztánban az öngyilkos merényleteket, és ők hajtottak végre több nagy látványos, sok halálos áldozatot és nagy kárt okozó támadást, köztük egy kabuli szálloda ellenit, avolt elnök elleni egyik merényletkísérletet és egy öngyilkos merényletet az indiai nagykövetség ellen.a tálib mozgalom egyik társalapítója, most a tálibok dohai politikai irodájának a vezetője, és a dohai tárgyalóküldöttség egyik tagja - legalábbis az volt még néhány nappal ezelőtt. Értesülések szerint ő volt Omar molla egyik legmegbízhatóbb parancsnoka. A pakisztáni biztonsági erők 2010-ben Karacsiban elfogták, de 2018-ban szabadon engedték.2001-ig a tálib kormány egyik miniszterhelyettese volt, majd csaknem tíz évig Dohában élt, és 2015-ben ott a csoport politikai irodájának vezetője lett. Ő is részt vett az afgán kormánnyal folytatott tárgyalásokon, és különböző országokba tett diplomáciai utakon képviselte a tálibokat.a tálibok "legfelsőbb bírája" volt, most a tálib jogtudósok tanácsának vezetője és a dohai tárgyalóküldöttség vezetője is. Általános vélekedés szerint Ahunzada benne bízik a legjobban. (MTI)