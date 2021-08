Új korszak kezdődött Afganisztánban: már a tálibok irányítanak

Afganisztán már tálib irányítás alatt kezdte meg a napot, miután vasárnap elfoglalták a fővárost, Kabult – húsz éves korszak zárult le az országban.



The Islamic Emirate has ordered its Mujahideen and once again instructs them that no one is allowed to enter anyone's house without permission. Life, property and honor of none shall be harmed but must be protected by the Mujahedeen.