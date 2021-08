Egy 20 éve barlangba kiköltözött szerb férfi elment beoltatni magát, mert „a vírus nem válogat”

Pnata Petrovic, egy szerbiai férfi, már 20 éve kiköltözött egy barlangba. A tavaly arról értesült, hogy a világban éppen a Covid-19 járvány van, az idén, hogy immár van védőoltás. Nem sokat gondolkodott, hanem bement a városba és igényelte az oltást – számolt be a France24 portál az AFP-re hivatkozva.



A 70 éves ember Szerbia déli részén található Stara Planina hegységben lévő barlangban él, és elmondása szerint azért választotta az évtizedek óta tartó önkéntes magányt, mert nem érezte magát szabadnak a városban. „Ott mindig valaki az utadat állta. Vagy a házastárs, vagy a szomszédok, vagy a rendőrséggel volt folytonos veszekedés. Itt senki sem zavar” – nyilatkozta az AFP-nek.Mielőtt Pnata Petrovic kiköltözött volna a természetbe, minden addig összegyűjtött pénzét – amit hazai és külföldi építőtelepi munkákkal gyűjtött össze – eladományozta. Ugyanis meglátása szerint a pénz átkozott, minden embert megront. „Azt hiszem semmi sem tudja az embert jobban megrontani, mint a pénz.”Azóta viszonylag ritkán megy be a közeli szülővárosába, Pirotba, mivel hosszú időszakokig képes önfenntartó életmódot folytatni: gombákat eszik, halászik, illetve tart néhány állatot, például egy szelídített, Mara nevű vaddisznót. Ezzel együtt, nem szakított meg minden kapcsolatot a civilizációval, követi mi történik a világban, illetve többször is szerepelt a szerbiai sajtóban.Mikor a tavaly a városban járt, akkor értesült a világjárványról, az idén pedig arról, hogy immár van védőoltás a Sars-Cov-2 vírus ellen.Azonnal jelentkezett és igényelte az oltást:„A vírus nem válogat. Eljuthat a barlangomba is” – indokolta az újságírók kérdésére a döntését. Arról is beszámolt, hogy nem érti az oltásellenes propagandát, hiszen a védőoltás az egyetlen út, hogy megszabaduljunk a világjárványtól. ( France24 / AFP)