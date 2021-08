Családostól menekíti Németország Afganisztánból a helyi afgán segítőket

Az Afganisztánból kivonult német katonai alakulatok helyi segítői és családtagjai gyors németországi befogadását sürgette Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter pénteken.



Afganisztánban "egyre fenyegetőbb a (biztonsági) helyzet", ezért "nincs idő bürokráciára, cselekedni kell" - áll Horst Seehofer közleményében, amely szerint a tárca a charterjáratok megszervezésétől a vízum beszerzéséig minden erőfeszítést támogat, amely azt szolgálja, hogy a németek helyi segítői a családjukkal együtt gyorsan elhagyhassák Afganisztánt.A vízumok kiadása a külügyminisztérium feladata, amelynek vezetője,egy csütörtöki televíziós interjúban elmondta, hogy eddig 2500 embernek állítottak ki vízumot, és 1500-an már meg is érkeztek Németországba. Hangsúlyozta, hogy ebbe a 2500 fős csoportba csak a német hadsereg (Bundeswehr) segítői és családtagjai tartoznak bele. A német segélyszervezetek és más civil szervezetek helyi munkatársaival és családjukkal együtt több tízezer emberről lenne szó - mutatott rá a külügyminiszter.Kifejtette, hogy egy ekkora tömeg átszállítása Németországba nehezen elképzelhető, de nem is tűnik szükségesnek, mert a nemzetközi fejlesztéssel, segélyezéssel foglalkozó szervezetek továbbra is dolgoznak Afganisztánban, méghozzá helyi munkatársakkal.Az afganisztáni biztonsági helyzet május óta romlik, a tálibok offenzívája miatt. A radikális iszlamista felkelők a nemzetközi haderő kivonulását kihasználva átfogó offenzívát indítottak a kormányerők ellen, azóta nagy területeket vontak uralmuk alá, kiszorítva az ellenállást alig tanúsító kormányerőket. Péntekre a tálib lázadók elfoglalták Afganisztán második legnépesebb városát, Kandahárt, és elesett Hilmend tartomány fővárosa, Laskargáh is.Az Európai Unió felszólította a tálibokat a béketárgyalások haladéktalan újrakezdésére, valamint az erőszak leállítására és a tartós tűzszünet bevezetésére - írta pénteki brüsszeli sajtóközleményében, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője."A tálibok katonai offenzívája igazságtalan szenvedést okoz az afgán állampolgároknak, és növeli az Afganisztánt elhagyó menekültek számát" - húzta alá a főképviselő. Hozzátette: a fegyveres tálibok támadásai szöges ellentétben állnak a konfliktus tárgyalásos rendezése és a dohai békefolyamat iránt kinyilvánított elkötelezettségükkel. Az EU elítéli a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok fokozódó megsértését, különösen a tálibok által ellenőrzött területeken és városokban.Borrell hangsúlyozta, hogy az unió folytatni kívánja az afgán nép támogatását, amelynek feltétele a belviszályok békés rendezése és az alapvető jogok tiszteletben tartása, különös tekintettel a nők jogaira."Arra bátorítjuk az Afganisztáni Iszlám Köztársaságot, hogy rendezze a politikai nézeteltéréseket, növelje az összes érdekelt fél képviseletét, és egységesen lépjen fel a tálibokkal szemben. Amennyiben a tálibok erőszakos úton magukhoz ragadják a hatalmat, és újra iszlám emirátust hoznak létre, akkor nem kapnak több nemzetközi támogatást és elszigetelődés vár rájuk" - tette hozzá.Péntekre a tálibok elfoglalták Afganisztán második legnépesebb városát, Kandahárt, és péntekre Hilmend tartomány fővárosa, Laskargáh is elesett. Amber Clay képe a Pixabay -en.