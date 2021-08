A tálibok pár hónapon belül elfoglalhatják Kabult, és megbuktathatják az afgán kormányt

Csökkenti a kabuli nagykövetség munkatársainak számát az amerikai külügyminisztérium, mivel a tálibok erőszakos offenzívája országszerte azzal fenyeget, hogy megbuktatják az afgán kormányt - jelentette be csütörtökön Ned Price, a külügyi tárca szóvivője.



Price hangsúlyozta, hogy a nagykövetség továbbra is nyitva marad, és folytatják a diplomáciai munkát, beleértve azon afgán állampolgárok speciális bevándorlási vízumának feldolgozását, akiket a tálibok erőszakkal fenyegetnek, mert az Egyesült Államoknak dolgoztak a háború során.Ezzel párhuzamosan, a védelmi minisztérium szóvivője bejelentette, hogy ideiglenesen további 3000 katonát küldenek Afganisztánba, hogy segítsék a nagykövetség személyzetének távozását. A tárca szóvivője hozzátette: a katonák két napon belül érkeznek Afganisztánba, hogy segítsenek a kabuli repülőtéren a részleges evakuálásban.A tálibok elfoglalták Kandahárt, Afganisztán harmadik legnagyobb városát is.A tálibok májusban indítottak átfogó offenzívát a kormányerők ellen, kihasználva, hogy az Egyesült Államok vezette nemzetközi haderő megkezdte a kivonulást az országból. Nagy területeket vontak uralmuk alá, kiszorítva az ellenállást alig tanúsító kormányerőket. Az elmúlt napokban számos várost elfoglaltak, és több tartományi székhely is az ellenőrzésük alá került.

Egyes becslések szerint már az ország kétharmadát a tálibok felügyelik. A beszámolók szerint folyamatosan nő a polgári áldozatok száma, és több magas rangú afgán tisztviselő is életét vesztette.

amerikai elnök április közepén jelentette be, hogy az amerikai csapatok a New York-i terrortámadás huszadik évfordulójáig, idén szeptember 11-ig kivonulnak Afganisztánból, azonban később augusztus 31-re módosította az időpontot.Az Egyesült Államokban a katonai kivonulás ellenzői a tálibok közelmúltbeli offenzívái után újabb bírálatokat fogalmaztak meg az elnökkel szemben. Sokak szerint - tekintettel az afganisztáni helyzet romlására - Bidennek meg kellene változtatnia a döntését., Alabama állam republikánus képviselője, aki a képviselőház fegyveres szolgálatok bizottságának (Armed Services Committee) tagja, úgy fogalmazott: Bidennek "irányt kell változtatnia, vagy felelősségre kell őt vonni a döntéséért."Az amerikai elnök a fokozódó kritikák ellenére kitart a csapatkivonás mellett, és kedden újságíróknak azt mondta: nem bánta meg a döntését. "Több mint ezer milliárd dollárt költöttünk 20 év alatt. Több mint 300 ezer afgán katonát képeztünk ki, és elláttuk őket modern felszereléssel. Az afgán vezetőknek össze kell fogniuk. Ezreket vesztettünk. Harcolniuk kell magukért, harcolniuk kell a nemzetükért" - fogalmazott Biden.Korábban a The Washington Post amerikai napilap katonai forrásokra hivatkozva azt írta,

a Pentagon attól tart, hogy a tálib erők egy-három hónapon belül elfoglalják az afgán fővárost

Oroszország megbízik az amerikai hadsereg értékelésében, miszerint Kabul egy-három hónapon belül a tálibok kezére kerülhet - jelentette kiorosz külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva csütörtökön a Krím félszigeti Szudakban. "Mivel minden, ami Afganisztánban történik, az amerikai katonák ottani húszéves jelenlétének eredménye, mi megbízunk az ő megítélésükben" - mondta a tárcavezető.orosz külügyminiszter-helyettes az Interfax orosz hírügynökségnek nyilatkozva csütörtökön közölte, hogy Oroszország 1 millió dollárt meghaladó pénzügyi támogatást nyújt Tádzsikisztánnak Afganisztánnal közös, több mint 1300 kilométeres határa megerősítéséhez. Moszkva aggodalommal figyeli a jelenlegi tálib offenzívát Afganisztánban. Attól tart, hogy az iszlamista lázadók betörhetnek a volt Szovjetunióhoz tartozó közép-ázsiai területekre. Sziromolotov azt mondta, hogy ilyen "közvetlen fenyegetés" jelenleg nincs, de minden lehetséges forgatókönyvet figyelembe kell venni.

Berlin beszünteti Afganisztán pénzügyi támogatását, ha a szélsőséges iszlamista tálibok átveszik az uralmat, és "kalifátust" alakítanak ki az országban

- mondta a német külügyminiszter csütörtökön.a ZDF német országos közszolgálati televízióban kifejtette, hogy a NATO vezetésével az utóbbi húsz évben folytatott műveletek komoly eredményekre vezettek, így a nők jogokat szereztek, a kislányok járhatnak iskolába, a gyermekhalandóság csökkent, az átlagjövedelem emelkedett Afganisztánban. Ezeket az eredményeket meg kell őrizni, ezért a következő időszak legfőbb kérdése az lesz, hogy miként alakul az ország alkotmányos berendezkedése - tette hozzá.Mint mondta, a tálibok nem egyeduralomra törnek, hanem kormányzásra más politikai erőkkel, de ha mégis magukhoz vonják az ország irányítását, bevezetik a saríát - az iszlám törvénykezést -, és "kalifátust" építenek ki, Németország "egy centet sem küld többé Afganisztánba".

Az ázsiai ország "nem életképes" a nemzetközi közösség anyagi támogatása nélkül, így a német kormány évi 435 millió eurós fejlesztési segélyét sem nélkülözheti. Ezt a tálibok is tudják

- húzta alá a német diplomácia vezetője.A miniszter arról is szólt, hogy egyelőre augusztus végéig függesztik fel a elutasított afgán menedékkérők hazaszállítását Németországból. A felfüggesztésről szerdán döntött a belügyminisztérium, a tálibok előretörése révén romló biztonsági helyzetre hivatkozva. Ugyancsak a romló közbiztonság miatt a külügyminisztérium a csütörtökön frissített afganisztáni utazási tájékoztatójában felszólította az ott tartózkodó német állampolgárokat, hogy sürgősen hagyják el az országot.