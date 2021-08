Elhagyott tablet alapján derítették fel egy orosz zsoldoscsoport működését

Egy líbiai harcmezőn hátrahagyott tableten talált adatokra hivatkozva tárta fel a leginkább zsoldoscsoportra hasonlító Wagner orosz biztonsági cég működésének részleteit a brit közszolgálati médiacsoport, a BBC, amely szerdán tette közzé oknyomozó riportját a témában.



A tabletet a Wagner csoport egyik tagja hagyhatta el Líbia nyugati részén 2020 tavaszán egy harci övezetben. Az ENSZ támogatását élvező líbiai egységkormány erőivel szembentábornok erőit támogató Wagner csoportról mindeddig kevés közvetlen információ állt rendelkezésre. Titkosan működő szervezet, hivatalosan nem is létezik, de becslések szerint mintegy 10 ezer közreműködője lehetett a csoportnak az utóbbi hét évben.A tableten tárolt fájlokhoz - köztük robbanószerkezetek használati útmutatóihoz és felderítő drónok felvételeihez - meglepően könnyen hozzá tudtak férni. Egy térképes alkalmazásban orosz feliratozású katonai térképeket találtak a Tripolitól délre fekvő Ain Zara elhagyatott külvárosáról, ahol a Wagner csoport harcosai 2020 februárja és májusa között tevékenykedtek.A tablet tulajdonosát a fájlok alapján ugyan nem tudták azonosítani, de a térképekbe tűzve kódnevekre bukkantak, amelyek feltehetően a Wagner csoport tagjaira utalhattak. A BBC munkatársai azonosítani tudtak egy harcost a kódnevek, illetve egy ukrán önkéntesek által összeállított adatbázis és egy kiszivárgott ENSZ-jelentés összevetésével.A tableten talált térképeken a kódnevek mellett fekete pontokkal az aknákat is jelzik Ain Zara lakónegyedeiben.A Wagner csoport két egykori - névtelenül nyilatkozó - tagja a BBC-nek elmondta, hogy a harcosokat nem közvetlenül a zsoldoscsapatba toborozzák, hanem kezdetben rövid távú szerződésekkel veszik fel olajkitermelő munkásként vagy biztonsági őrként. A fizikai teszteket és a biztonsági átvilágításokat követően kerülnek át a dél-oroszországi Krasznodar melletti nem hivatalos kiképzőtáborba, és ezt követően küldhetik őket külföldi bevetésre. A Wagner csoport alkalmazásában szolgálók az átlagfizetésnek akár tízszeresét is megkereshetik.Líbiai hírszerzési forrásokból a BBC birtokába jutott egy tízoldalas dokumentum is, amelyből következtetni lehet arra, hogy - az eddigi sajtóhírekkel összhangban - a Wagner csoport valóban összefüggésbe hozhatóüzletemberrel. Prigozsin határozottan tagadja, hogy köze lenne a szervezethez.A BBC birtokába jutott dokumentumokon az aláírásnál a DU monogram szerepel, amelyra, az orosz különleges erők egykori ejtőernyősére utal, aki a Wagner csoport alapítója és teljes körű irányítója. A csoport neve onnan ered, hogy a náci Németországért élénken érdeklődő Utkint egykor "Wagnerként" emlegették. Jelenleg a "Kilencedik" kódnéven szerepel a csoporton belül.Január elejénorosz elnök egy újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy ha valóban orosz állampolgárok harcolnak Líbiában, akkor azok nem az orosz állam érdekeit képviselik, és nem kapnak pénzt az orosz államtól. Az orosz külügyminisztérium azt közölte, hogy a Wagner csoporttal kapcsolatos hírek nagyrészt manipulált adatokon alapszanak, és az a céljuk, hogy lejárassák Oroszország líbiai politikáját.