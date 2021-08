Hazament a két belarusz edző, miután a NOB visszavonta akkreditációjukat

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszavonta annak a két edzőnek az akkreditációját, akik Kriszcina Cimanouszkajával közölték, hogy haza kell mennie az olimpiáról - írják a nemzetközi hírügynökségek.



A két érintett edző,ésmár el is hagyták az olimpiai falut, visszamennek Fehéroroszországba. A NOB már a múlt hét végén kirobbant ügy kezdetén jelezte, hogy vizsgálatot indít, és jelentést kért a belarusz olimpiai csapattól. A vizsgálat egyelőre folyamatban van, a NOB friss közleménye szerint egyelőre csak ideiglenesen vonták vissza az edzők akkreditációját, a belarusz olimpiai küldöttség többi sportolójának érdekeire hivatkozva. Ahogy arról korábban beszámoltunk , a 24 éves atléta hétfőn versenyzett volna 200 méteres síkfutásban az olimpián, de a belarusz olimpiai bizottság – hivatalosan az edzők döntése nyomán, orvosi javaslatra – vasárnap az „érzelmi, pszichológiai állapotára” hivatkozva visszavonta a nevezését.Cimanouszkaját a belarusz olimpiai csapat vezetői múlt vasárnap akarata ellenére akarták feltenni egy Minszkbe induló járatra Tokióban. A belarusz sportoló elmondása szerint az edzők arra hivatkoztak, amikor felszólították, hogy csomagoljon, hogy ők csak utasítást hajtanak végre. Cimanouszkaja azonban, amikor kivitték a tokiói repülőtérre, rendőri segítséggel diplomáciai menedéket kért a tokiói lengyel nagykövetségen, majd előbb Bécsbe, aztán Varsóba utazott . A szökése után először nyilatkozva azt mondta: a nagymamája kérte, hogy ne menjen haza a tokiói olimpiáról, mert nem biztonságos.Cimanouszkaja a Reutersnek nyilatkozva azt is elmondta, hogy a NOB gyorsan cselekedett, amikor elvitték a repülőtérre, és továbbra is tartotta vele a kapcsolatot, viszont a csapattársai nem léptek vele kapcsolatba, valószínűleg azért, mert féltek a következményektől."Azt hiszem, azért nem támogatnak, mert félnek" - mondta. "Ha kiállnának mellettem, rossz vége lenne számukra."A 4x400 méteres előfutamon csütörtökön a fehérorosz sportolók szűkszavúak voltak, amikor Cimanouszkaja helyzetével kapcsolatos véleményükről érdeklődtek az újságírók."A csapat továbbra is teljesíti feladatait, és részt vesz a versenyen" - mondtagátfutó, aki csütörtökön futotta a 4x400 méteres váltót Fehéroroszország számára. "Azért jöttünk ide, hogy részt vegyünk az olimpián, nem azért, hogy problémákat okozzunk."