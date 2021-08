A tengeren menekítik a tűz elöl a lakosságot Törökországban

Az erdőtüzek terjedése miatt kiürítettek egy hőerőművet és a környező várost Törökország égei-tengeri partvidékén. A török védelmi minisztérium közleménye szerint a lakosokat a tengeren menekítették ki, miután a város fölé magasodó dombokon felcsaptak a lángok. A tűz azután érte el a Mugla tartományban található kemerköyi hőerőművet, hogy a szél irányt változtatott.



Kemerkoy power plant caught fire due to the forest fires in southwestern #Turkey. pic.twitter.com/Pgy6wVrw90 — Jora (@TheScarmind) August 4, 2021

BREAKING ALERT: The wildfires in Turkey just spread into a Thermal power plant in Milas, fire crews evacuated. pic.twitter.com/62YbOwoZRN — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 4, 2021

Fires in southern #Turkey leave burn scars where forest once stood. A tragic time-lapse of satellite imagery since July 27 🔥 #TurkeyIsBurning pic.twitter.com/vM6n57LOaJ — Zoom Earth (@zoom_earth) August 3, 2021

A helyi hatóságok arról tájékoztattak, hogy minden robbanásveszélyes vegyszert és egyéb anyagot eltávolítottak az erőműből, de annak a veszélye továbbra is fennáll, hogy a tűz miatt felgyullad az épületben tárolt több ezer tonna szén.Az egyelőre megfékezhetetlenül terjedő erdőtüzek miatt a tengerparti Oren városát is kiürítették. A hatóságok szerint több mint száznyolcvan különböző helyen ég az erdő, felperzselve Törökország szinte teljes égei-tengeri és földközi-tengeri partszakaszát.A török erdészeti minisztérium közlése szerint több mint százharminc tüzet regisztráltak az elmúlt egy hétben. Antalya tartományban Manavgat térségében egy teljes települést elpusztítottak a lángok.— Azért jöttünk, hogy eloltsuk a tüzet. Az utolsó pillanatig harcoltunk a lángokkal, de semmit sem tudtunk megmenteni. A szántóföldek, az olajfák, az iskolák, minden leégett. Semmink sem maradt – mondta egy helyi férfi.— Nem akarunk elmenekülni, itt akarunk lenni. Segíteni akarunk, hogy megmentsünk minden házat, minden élőlényt. Nem megyünk el, itt maradunk – mondta egy önkéntes segítő.A lángok kedvelt török üdülőközpontokat is fenyegetnek. Marmarisban több településről is kiköltöztették az embereket. Az erdőtűz miatt több út járhatatlanná vált. Az oltásban a törökök mellett száz azeri tűzoltó is részt vesz.