Újabb orosz híroldalakat blokkoltak az orosz hatóságok a szeptemberi választások előtt

Két orosz híroldalt és emberijog-védő oldalt kezdett blokkolni az orosz állam a helyi médiafelügyelet döntése nyomán - írja a Szabad Európa portál. Az oldalak a Putyinnal szemben álló Mihail Hodorkovszkijhoz voltak köthetők. Mindhárom befejezi az így lényegében értelmetlenné vált működését.

Három évtized után először nem mennek az EBESZ választási megfigyelői az orosz választásokra.



A helyi médiafelügyelet, a Roszkomnadzor elérhetetlenné tette az oroszországi olvasók számára az Open Media és az MBKh Media online médiakiadványokat, és a Pravozasita Otritki nevű emberijog-védő csoport oldalát. Mindhárom kiadvány az ellenzéki Mihail Hodorkovszkij orosz milliárdoshoz volt köthető, aki jelenleg Londonban él, előtte tíz évet töltött börtönben Oroszországban.





Vladimir Putin is really stomping his little feet now.



Today, after all of @navalny’s orgs were declared “extremist,” authorities also blocked @MBKhMedia, @OpenMedia_io and @lawopr legal aid organization.



Chill out, Volodya, you’ll give yourself an aneurism at this rate.