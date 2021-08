Olaszországban éttermekben és mozikban is kérik ezentúl az uniós Covid-igazolványt

Az oltás felvételére akarják ösztönözni az olaszokat, ezért a múzeumok után több helyen kötelezővé teszik az uniós zöldigazolványt országszerte – döntött a kérdésben illetékes tudományos bizottság csütörtökön. Az intézkedés már másnaptól, vagyis 2021. augusztus 6-tól életbe lép. A szabályozás szerint csak a zöldigazolvánnyal rendelkezők látogathatják onnantól az edzőtermeket, az éttermek belterületeit, illetve a mozikat – írja a Lasicilia nyomán a Telex.



A tervek szerint kötelezővé tennék az oltást az iskolai dolgozók számára és az egyetemistáknak is, hogy biztonságosan kezdhessék el az oktatási szezont, illetve úgy tervezik, hogy szeptembertől a repülőt, vonatot és távolsági közlekedést használóknak is rendelkezniük kell majd uniós igazolvánnyal. Az olasz egészségügyi minisztérium közben igyekszik minden arra jogosult, Olaszországban élő számára eljuttatni a Covid-igazolványt, és ezt már azok is megkaphatják, írtuk korábban, akik még csak egy oltást vettek fel.Július 1-jétől minden uniós országnak kötelező bevezetnie az uniós Covid-igazolványt, másik nevén a zöldigazolványt, így Romániának és Magyarországnak is. Három esetben kaphat valaki zöldigazolványt: ha kapott az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett (Pfizer-, Moderna-, Janssen-, AstraZeneca-) védőoltást koronavírus ellen; ha fel tud mutatni negatív koronavírustesztet; ha felgyógyult a koronavírusból, és ezt igazolni tudja.