Egy éve történt a bejrúti robbanás: zavargások törtek ki az évfordulón

Tízezrek tüntettek szerdán Bejrútban, igazságszolgáltatást követelve a libanoni főváros kikötőjében egy éve történt katasztrofális erejű robbanás miatt.



2020. augusztus 4-én este, helyi idő szerint 18:08-kor egy extrém erős robbanás történt Libanon fővárosában, Bejrútban. A bejrúti kikötőben történt robbanás hatására – melyet heves tűz előzött meg – 200 ember meghalt, 80 eltűnt, és 6000 ember megsebesült. Marwan Abboud, Bejrút kormányzója szerint mintegy 300 000 ember otthonát semmisítette meg a robbanássorozat. A libanoni kormány kéthetes szükségállapotot hirdetett, Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították. A detonációkor legalább 2750 tonna ammónium-nitrát robbant fel, melynek robbanóereje 1,1 kilotonna TNT erejével egyezik meg. A robbanásra az elhagyott MV Rhosus hajóról lefoglalt és egy raktárépületben hat évig megfelelő biztonsági felügyelet nélkül hagyott ammónium-nitrát (amit alapvetően műtrágya alapanyagként használnak) miatt került sor.

That’s a sea of people demanding accountability for the #BeirutBlast pic.twitter.com/GQuNkkNwZG — Timour Azhari (@timourazhari) August 4, 2021

Az EFE spanyol hírügynökség tudósítása szerint a tömeg a bejrúti tűzoltóságtól indult a felrobbant raktár romjaihoz, mivel a több mint kétszáz ember halálát okozó tavalyi szerencsétlenség áldozatai között tíz tűzoltó is volt. Az áldozatok képeit magasba tartó tüntetők a politikusok felelősségre vonását követelték, mivel kiderült, hogy többen is tudtak arról, hogy a kikötőben évek óta 2700 tonna ammónium-nitrátot tároltak szakszerűtlenül, ami végül a robbanást okozta.„Végezzék ki azokat, akik a nitrátot Libanonba hozták” – sürgették transzparenseiken a tüntetők, és hogy ne hagyjanak kétséget afelől, kire gondolnak, körözési felhívásra hajazó fotóikon a Hezbollah libanoni síita szervezetet vezetőportréja szerepelt.Miközben több politikai párt is próbál elhatárolódni a hatalmi elittől azt hirdetve, hogy ők is igazságot akarnak tenni, a lakosság jelentős része nem bízik bennük. Arra gyanakszanak, hogy valójában csak szavazókat gyűjtenek maguknak a következő parlamenti választásokra.Az Euronews riportere szerint egy olyan országban, ahol az igazság ennyire képlékeny, Bejrút egy gyászoló város marad. Egy év telt el a robbanás óta, és számtalan kérdés még mindig megválaszolatlan. Pedig a sebek addig nem fognak begyógyulni, amíg nem derül ki a teljes igazság, és a felelősök nem kerülnek bíróság elé. A halálos áldozatok családtagjai igazságszolgáltatást várnak a kormánytól, méghozzá bármi áron.- a hozzátartozók képviselője - elmondta, hogy csoportjuk számításai szerint 218-an vesztették életüket a robbanás miatt, majd feltette a kérdést a sajtónak: Hol tartunk ma, egy év türelmes várakozás után, remélve, hogy kiderül az igazság és megtörténik az igazságszolgáltatás?Hoteit azzal vádolta a kormányt, hogy a tisztségviselők egymást védik,majd pedig közölte, hogy csoportja hamarosan felhagy "békés" hozzáállásával.A bejrúti megemlékezés közben tiltakozók összecsaptak a biztonsági erőkkel a parlament közelében. A biztonsági erők vízágyúval és könnygázzal lőtték a tüntetőket, akik közül egyesek köveket dobáltak, míg mások megpróbáltak bejutni a a törvényhozás épületébe. A libanoni vöröskereszt szerint legalább 21 ember megsérült.