Megállíthatatlanul terjed a tűz a görög főváros környékén: ezrek menekülnek el Athénból

Harmadik napja küzdenek a görög tűzoltók a tűzvésszel az ókori Olümpiában, a Peloponnészoszi-félsziget nyugati részén és az Athén melletti Évia szigetén. Éviáról evakuálták a lakosságot, de több ezer embert kellett kiköltöztetni Athén északi agglomerációjából is, miután kedd éjszaka a futótűz elérte a fővárost és több tucat épületet megrongált. Számos szálloda ingyenesen felajánlotta szobáit a károsultaknak.



A hatóságok sms-ben kérik az athéniakat, hogy ha tehetik költözzenek vidéki rokonaikhoz, ha pedig a fővárosban kell maradniuk, hordjanak maszkot, ezúttal a sűrű füst miatt.Szerdánminiszterelnök a helyszínen tartott vészhelyzeti tanácskozást és elrendelte egy mobil krízisközpont létrehozását.- Egyszerre kell megbirkóznunk az erdőtüzekkel és a hőhullámmal. Ezeket a futótüzeket a legnehezebb megfékezni, főleg ha lakott terület közelében kezdenek el terjedni. A legfontosabb, hogy eddig senki sem vesztette életét a természeti csapásban. Ez is bizonyítja, hogy az evakuálási programunk jól működik - mondta a görög kormányfő.Csak Athénban kétszáz tűzoltó és több helikopter próbálja megakadályozni, hogy tovább terjedjenek a lángok a belváros felé. Görögországnak az elmúlt három évtized legnagyobb hőhullámával kell megküzdenie. A szárazság miatt már több mint 100 helyen ég az erdő.Több száz tűzoltó, minden mozgosítható tűzoltóautóval és kilenc repülővel próbálja oltani a tüzet, amely vastag füstfelhővel borítja be a város légterének egy részét. Több vasútvonalon leállt a közlekedés és egy autópályaszakaszt is le kellett zárni.Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök arra hívta fel honfitársai figyelmét, hogy az országnak az elmúlt évtizedek legnagyobb hőségével kell szembenéznie.Már a lakástüzek veszélye is fenyeget, ezért a polgári védelem pedig arra figyelmeztette a lakosokat, hogy evakuálhatják a városrészt szükség esetén, és hogy tartsák csukva otthonuk ablakait, nehogy egy bepattanó szikra lakástüzet okozzon.Görögországban több mint száz helyen kapott lángra a növényzet az utóbbi napokban, és hasonlóan "tüzes" a helyzet Törökországban, Olaszországban és Franciaország déli vidékein is.A tűzoltóság csütörtök reggeli tájékoztatása szerint Görögországban 92 erdőtüzet kellett oltaniuk az elmúlt 24 órában – közölte Níkosz Hardaliász, a polgári védelemért felelős miniszterhelyettes. A tűzvészek megfékezéséhez segítség érkezett Ciprusról és Franciaországból, és további két repülőgépet várnak Svédországból csütörtök este.