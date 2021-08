Kriszcina Cimanouszkaja rövid bécsi tartózkodás után Varsóba repült

Kriszcina Cimanouszkaja belarusz atlétát a tokiói lengyel nagykövetségről a Narita reptérre kísérték, de ott nem a Varsóba tartó LOT gépre szállt fel, hanem az Austrian Airlines Bécsbe tartó járatára.



A Bécsben landolt repülőgépből egy VIP-furgon és két rendőrautó vitte el, majdállamtitkárral találkozott. A miniszter elmondta, hogy Cimanouszkaja a körülményekhez képest jól van, de aggódik a családja miatt, és természetesen feszült az elmúlt napokban történtek után. Cimanouszkaja nem sokkal később felszállt a lengyel LOT légitársaság járatára, ami reggel nyolc órakor megérkezett Varsóba.A járatokon egyébként biztonsági okokból változtattak, a fokozott elővigyázatosságra azért is szükség lehetett, mert kedden felakasztva találtak rá Kijevben egy fehérorosz aktivistára , aki segített Ukrajnába szökni azoknak, akiket Alekszandr Lukasenka rezsimje üldöz. Cimanouszkaja férje is Ukrajnába menekült a történtek után.A sportoló bűne az volt, hogy az Instagramon kritizálta a csapat vezetőit, mert nem tudták, hogy a 4×400 méteres női váltó tervezett résztvevői közül egyesek nem léphetnek pályára, így az utolsó pillanatban őt is benevezték erre a számra, amit életében egyszer sem gyakorolt. Bár még csak nem is a rezsimet bírálta, a fehérorosz diktatúrának ennyi is elég volt, hogy azonnal közellenségnek kiáltsák ki, nem szbad megfeledkezni arról, hogy a belarusz olimpiai bizottség elnöke a diktátor fia,. A 444 azt írja , hogy

kiszivárgott egy hangfelvétel is, ami szerint az edzői azzal fenyegették meg, hogy ha nem hajlandó csendben hazautazni, egyszer csak öngyilkos lesz

. A hangfelvételtfehérorosz ellenzéki újságíró tette közzé a Twitteren még augusztus 1-jén, amikor a sportoló a japán rendőrség segítségét kérte, hogy biztonságban eljuthasson a lengyel nagykövetségre.