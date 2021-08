Európai humanitárius segítség: az erdőtüzekkel küzdő országoknak nyújt támogatást az EU

Az Európai Unió az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében segítséget nyújt Olaszországnak, Görögországnak, Albániának és Észak-Macedóniának a több hete tartó erdőtüzek leküzdéséhez - olvasható az Európai Bizottság szerdai sajtóközleményében.



A mechanizmuson keresztül, Franciaország két tűzoltó repülőgépet küld az éri az érintett olaszországi területekre, hogy még szerdán megkezdjék a tűzoltási műveleteket. Ciprusról ugyancsak két gép illetve egy tűzoltócsapat támogatja az görögországi erdőtüzek elleni fellépést. Csehország és Hollandia két helikoptert indít az albániai tűzek megszüntetésére. Ezen kívül Szlovénia egy 45 fős tűzoltócsapatot vezényelt a tűz által sújtott észak-macedón térségekbe.





From France to Italy.

From Cyprus and Sweden to Greece.

From Czechia and the Netherlands to Albania.

From Slovenia to North Macedonia.



The #EUActsTogether 🇪🇺 to fight devastating forest fires affecting several countries in Europe.



