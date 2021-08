Súlyos vonatbaleset történt Csehországban, három halott van már, sokan megsérültek

Háromra emelkedett a szerda reggeli nyugat-csehországi vasúti baleset áldozatainak száma - közölte Mária Svobodová, a regionális mentőszolgálat szóvivője.



Az áldozatok között van a két szerelvény mozdonyvezetője, valamint az utasok közül egy középkorú asszony.A két személyszállító vonat - a Münchenből Pilsenbe tartó Nyugati express és egy helyi járat - szerda reggel Nyugat-Csehországban, a német határ melletti Domazlice közelében ütközött össze. Hárman a helyszínen életüket vesztették, míg a sérültek száma meghaladja a hatvanat. Az első információk szerint az expressvonat mintegy 80 km/óra sebességgel hajtott, amikor összeütközött a közeli állomásról éppen elindult helyi személyvonatnak.A szóvivő szerint öt sérülés nagyon súlyos, ezeket a személyeket a prágai, pilzeni és a domazlicei kórházakba szállították, ahol megműtötték. További négy ember közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, hármat közülük a pilseni kórházban, egyet pedig a domaliceiben kezelnek. Ők nincsenek életveszélyben. Mintegy félszáz utas könnyebb sérülésekkel, elsősorban zúzódásokkal úszta meg a szerencsétlenséget. Őket egy közeli kultúrházba szállították, ahol ételt, ital kaptak, megpihenhettek és pszichológusok is a rendelkezésükre álltak.A német állampolgárságú utasok közül hárman szenvedtek komolyabb sérüléseket, őket a német mentők hazaszállították Németországba kórházi kezelésre.A röviddel nyolc óta után történt szerencsétlenség helyszínére számos mentőkocsi, négy mentőhelikopter és egy németországi mentőcsoport is érkezett - közölte a cseh közszolgálati hírtelevízióval a tűzoltóság regionális szóvivője. A súlyos baleset körülményeit vizsgálják. Az anyagi károk a becslések szerint meghaladják a százmillió koronát (1,4 milliárd forint). A Cseh Vasutak bejelentette, hogy az áldozatok hozzátartozóit és a sérülteket kártalanítani fogják.közlekedési és ipari miniszter megszakította munkaprogramját, és a helyszínre utazott. A Twitter közösségi portálon megjelent bejegyzésében a miniszter azt írta: a baleset oka valószínűleg az, hogy az expressz Domazlicénél nem állt meg a továbbhaladást tiltó piros lámpánál. A vonatközlekedés Domazlicénél péntekig szünetel - közölte a Cseh Vasutak.Csehországban az utóbbi időben több hasonló vonatbaleset is történt, általában egy-két halottal és egy-két tucatnyi sérülttel. A szerencsétlenségek oka minden esetben emberi hiba volt: valamelyik mozdonyvezető figyelmen kívül hagyta a piros lámpát. Több olyan eset ismeretes, amikor két egymással szemben haladó vonat csak az utolsó pillanatban állt meg.A prágai sajtó azt írta korábban, hogy Csehországban kevés a mozdonyvezető, ráadásul sokan túlterheltek, mert a nagyobb kereset érdekében túlórákat vállalnak, gyakran szabálytalanul. A Cseh Vasutak vezetősége jelezte: felülvizsgálják a mozdonyvezetők munkáját szabályozó rendszert.