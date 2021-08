Oltásellenesek felgyújtottak egy lengyel oltópontot, állandó rendőrségi felügyeletet rendelnek el

Állandó rendőrségi védelmet kapnak a lengyelországi oltópontok, mert az utóbbi időben több helyen megtámadták a létesítményeket oltásellenesek – közölte a lengyel miniszterelnök



Sajtótájékoztatóján Mateusz Morawiecki elmondta, hétfőre virradóra a kelet-lengyelországi Zamosc városában egy egyelőre ismeretlen tettes felgyújtotta az egyik mobil oltópontot, majd az állami egészségügyi felügyelet helyi székhelyét is. A tűzben senki sem sérült meg, az elkövetőt keresik.



Morawiecki kilátásba helyezte: a hatóságok nagyon szigorúan fognak hozzáállni az ilyen tettekhez.





Od podpalenia punktu szczepień i sanepidu tylko krok do podpalenia szpitala czy karetki. To nie akt wandalizmu, tylko terroru. Antyszczepionkowcy powinni być uznani za org terrorystyczn± i tak traktowani, jako zagrożenie dla bezpiecz. publ.

