Felakasztva találták meg egy kijevi parkban az eltűnt belarusz aktivistát

Nem messze kijevi lakásától, egy parkban holtan, felakasztva találták meg azt a belarusz aktivistát, aki a Lukasenko-diktatúra elől Ukrajnába menekülő belaruszokat segítette szálláshoz és munkához jutni, írja a Reuters hírügynökség. Az aktivista egyébként 2020 őszén telepedett le Ukrajnában, miután a belaruszi tüntetések alkalmával a rendőrség célkeresztjébe került.Vitalij Sisov eltűnését felesége hétfőn jelentette be a hatóságoknak, azt követően, hogy férje a reggeli futásból nem ért haza. Barátja elmondása szerint Sisov tudta, hogy követik, és attól tartott, hogy elrabolják, vagy éppenséggel meggyilkolják a ráállított belarusz titkosszolgálati ügynökök.



Volunteers are still searching for Vitaly Shishov, leader of Belarusian diaspora in Kyiv, who went jogging this morning and disappeared. Police traced his phone, K9 searched the woods but to no avail. Friends say he’s been followed lately. SBU and Border guard have been informed. pic.twitter.com/ztTl7Fm0j8