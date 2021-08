L. Simon László lett a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

Soli Deo gloria, vagyis egyedül az Istené a dicsőség. A reformátusok híres jelmondatának idézésével jelentette be L. Simon László fideszes országgyűlési képviselő, korábbi kulturális, majd miniszterelnökségi államtitkár a következőket: „hétfő délelőtt Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úrnál jártam, aki 2021. július 31-i hatállyal kinevezett a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának.”



„Orbán Viktor miniszterelnök úr is végig olvasta a pályázatomat, megismerve és támogatva a terveimet” - írta posztjában a frissen kinevezett intézményvezető, akinek 30 napon belül le kell mondani az országgyűlési képviselői mandátumáról a hatályos szabályozás értelmében. Valószínű, hogy erre utal ő maga is, amikor úgy fogalmaz, hogy „ez a személyes életemben is komoly változást fog hozni, hiszen az aktív pártpolitikusi munkát befejezem.”Július elején derült ki, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára L. Simon is pályázik - írja a Magyar Narancs. Pályázatában az állt, a közéletben és az emlékezetpolitikában aktív intézmény vezetőjeként térne vissza a kulturális életbe. Szerinte sokkal jobban be kell szállni a nagy, látványos kiállítások rendezésének versenyébe, és vállalni kell a komoly hazai és nemzetközi vitákat olyan kényes témák, történeti kérdések felmutatásával, amilyenekkel az elmúlt évtizedekben a múzeum vezetése nem mert komolyabban foglalkozni. L. Simon szerint például a Horthy-korszak, a Bethlen-kormány tevékenysége, a kuláküldözés vagy a kommunista rendszer egyházellenessége. Azt írta, a múzeum nem nélkülözheti az egyértelmű állásfoglalásokat, a tudományosan megalapozott, de a széles közönség számára értelmezhető orientáló, identitásformáló szándékot.A Magyar Nemzeti Múzeumot 2016 ótatörténész, levéltáros vezette. (Magyar Narancs/Facebook)Címlapfotó forrása: Facebook