Apokaliptikus képek a törökországi Bodrumból, ahol reménytelenné vált a harc a pusztító tűzvésszel

Sokkoló videókat és fényképeket osztanak meg a közösségi oldalakon a Földközi-tenger térségében pusztító bozót- és erdőtüzekről, amik lakott területeket és üdülőhelyeket egyaránt fenyegetnek. Az Euronews gyűjtött össze néhányat ezek közül.



This is not Hell This is #Bodrum,🦃

Things are worse. The fire still getting bigger and bigger. Almost no touristic places are left alive in 🦃. pic.twitter.com/meaPyMP7T0 — Muhammad Waqas Khan (@AllahuAkbarr313) August 1, 2021

GLOBAL CALL FOR HELP. Turkey is burning. #helpturkey I was in Bodrum two weeks ago. My heart is shattered by this vision. pic.twitter.com/ECpLoDIeen — Marie Te Hapuku ✨ (@kiwisoprano) August 2, 2021

Bodrum a török riviéra egyik legnépszerűbb turistaparadicsoma, az ide érkező nyaralók a természet szépsége és a kultúrtáj varázsa miatt választják ezt az üdülőhelyet, ami idén a tűzkatasztrófa által leginkább sújtott vidékek egyikévé vált.A Twitteren azt írja egy videó megosztója, hogy a helyzet egyre rosszabb, a tűz egyre nagyobb és nagyobb.Reménytelen küzdelem a tüzek oltása, ugyanis a hőségben és a szárazságban a szél gyorsabban viszi a lángokat, gyorsabban alakulnak ki új tűzfészkek, mint amivel a tűzoltók lépést tudnak tartani.Mazi strandjáról aki tehette, gumicsónakokon, bárkákon és hajókon a tengerre menekült a partvonalat elérő lángok elől. "Isten segítsen mindenkinek!" - írta egy török férfi, aki egy csónakból készített videót.Alávalónak nevezi a gyújtogatókat egy twitterező, aki egy vízfolyás közepén rekedt állatokról osztott meg fotót. Az erdő lángjaitól fénylik az erdő, a megzavarodott vadak ösztönösen menekültek a vízbe.A hatóságok több országban gyanítják, hogy a Földközi-tenger partvidékén tomboló tüzek nem spontán lobbantak fel, hanem szándékos gyújtogatás vagy hanyagság miatt keletkeztek.A bodrumi polgármester felszólította a lakosságot és a turistákat, hogy ne maradjon senki a lángoktól fenyegetett területeken, meneküljön mindenki biztonságos helyre. Úgy fogalmazott, hogy már ahhoz is túl késő van, hogy repülőgépekről kíséreljék meg a tűz oltását.Nem csak a közeli felvételeken ijesztő a tűz látványa. A távolról készült panorámaképeken is látni, hogy helyenként a teljes horizont lángokban áll.Bodrum forró éghajlatáról ismert. Június és szeptember között 45 fok feletti hőmérsékleteket mérnek errefelé, a nyár közepén pedig 50 fok feletti kánikula is előfordul: 50,8 Celsius-fokos júliusi csúcshőmérsékletet mértek idén.