A kolozsváriak kapnak elsőként e-személyit. Mit tartalmazhat a kártyába beépített chip?

Kolozsváron indítja el az elektronikus személyazonossági igazolványok kibocsátásának kísérleti programját a belügyminisztérium - jelentette be pénteken a kincses városban Lucian Bode tárcavezető.



A kolozsvári anyakönyvi hivatal székhelyén tartott sajtótájékoztatóján a miniszter elmondta,kolozsvári polgármester nyitottnak mutatkozott a kísérleti program megvalósítására.Bode közlése szerint kísérleti jelleggel 5 ezer elektronikus személyazonossági igazolványt bocsátanak ki a kincses városban. A sajtótájékoztatón ismertették a program technikai részleteit is.



Mit tartalmaz az új e-személyi?

A bankkártyaméretű új igazolvány tartalmazza az eddig megjelenített adatokat (név, lakcím, kibocsájtó egység, személyi kódszám), azonban ezen túl egy elektronikus adathordozó egységet, tároló elemet (chip) is tartalmaz. A tároló elem elektronikus formában is tartalmazza valamennyi személyes adatot és okmányadatot, amely az állandó személyazonosító igazolványon vizuálisan is megjelenik. A tároló elem ezen adatokon kívül az alábbi adatokat tartalmazhatja:•a polgár két ujjlenyomatát,• a polgár arclenyomatát•(az állampolgár kérelmére) az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adatot és az állampolgár aláíró tanúsítványát,•a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét,•a polgár adóazonosító jelét,•a szolgáltatásazonosítót,•a polgár lakcímadatát (lakóhely, tartózkodási hely, külföldi cím),•a polgár személyi azonosító számát,•a személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítójátA kísérleti program több hónapig tart, és az összegyűjtött adatok alapján az új személyazonosító okmányok kiállítását kiterjesztik az egész országra.Az új okmány az EU megfelelő és publikált normáit követi. A lépcsőzetesen elérendő, középtávú cél, hogy mind a román, mind az európai állam- és közigazgatási rendszerek, valamint gazdasági szereplők, továbbá az európai határokon átnyúló belső piac által nyújtott szolgáltatások igénybevétele is lehetővé váljon a személyazonosító igazolvánnyal.Mindez azt jelenti, hogy a tároló elemet, chipet tartalmazó okmány a jövőben olyan szolgáltatások nyújtására is képes lesz, amelyet más uniós államok ugyanolyannak ismernek el, mint a saját országuk által nyújtott szolgáltatásokat. A gyakorlatban így a személyazonosító igazolvánnyal lehet elektronikusan ügyeket intézni egy másik uniós állam közigazgatása irányában is. Ez egy olyan jövőbemutató képesség, amely valóban határok nélküli elektronikus ügyintézési lehetőségeket biztosít.

Milyen dokumentumok szükségesek azelektronikus vagy más néven biometrikus személyi igazolvány kiállításához?

- Kiállítást igénylő kérvény- születési anyakönyvi kivonat, eredeti és másolat- Házassági anyakönyvi kivonat, házas személyek vagy túlélő házastárs esetén eredeti és másolat- A végleges és visszavonhatatlan válási döntés, adott esetben eredeti és másolat- Az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, a túlélő házastárs esetében eredeti és másolat-14 év alatti gyermekek születési anyakönyvi kivonata, eredetiben és másolatban- A lakcímet igazoló dokumentum, eredeti és másolat- A személyazonossági igazolvány értékét bemutató nyugtaAzok a fiatalok akik, akik nem töltötték be a 14. életévüket, biometrikus kártyát készíthetnek, a szülők vagy törvényes gyámok kérésére.

Meddig lesznek érvényesek az új dokumentumok?

- 2 év, 0 és 14 év közötti személyek esetében;- 4 év, 14 és 18 év közötti személyek esetében;- 10 év, a 18. életév betöltése után.Az elektronikus személyazonossági igazolványokat 2031 augusztusáig fokozatosan vezeti be Románia. Az új típusú igazolványt bárki igényelheti, de elsőbbséget azok a személyek élveznek, akiknek lejárt a személyazonossági igazolványuk vagy egyéb halaszthatatlan okból (pl. névváltoztatás, a személyazonossági igazolvány elvesztése, megrongálódása miatt) kérnek új személyit. Időpont az új személyi elkészítése érdekében itt igényelhető /hírszerk.)