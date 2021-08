Eltávolították a válogatottból és haza akarták küldeni a belarusz sprintert, aki a Nemzetközi olimpiai Bizottságtól kért segítséget

A Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz fordult segítségért a tokiói olimpián szereplő Kriszcina Cimanouszkaja belarusz rövidtávfutó, miután állítása szerint "eltávolították az atlétaválogatottból, és akarata ellenére a Haneda reptérre vitték, hogy mielőbb hazaküldjék. "



A sprinter szerint a történtek kiváltó oka az volt, hogy bírálta a belarusz válogatott edzőit. Cimanouszkaja videóüzenetét a Fehéroroszországi Sportszolidaritás Alapítvány nevű szervezet tette közzé, amely szemben állbelarusz államfő rendszerével, és támogatja a sportolókat, akik börtönbe kerültek odahaza vagy atrocitás érte őket politikai nézeteik miatt.A 24 éves sportolót a belarusz sportszövetség emberei kivitték a tokiói repülőtérre, ahol akarata ellenére fel akarták tuszkolni egy járatra, de a sprinternek sikerült bemenekülnie a rendőrőrsre. Onnan kért segítséget a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól. Kriszcina Cimanouszkaja a videóban arról beszélt, hogy nyomás alá helyezték és a beleegyezése nélkül, erőszakkal akarják hazatoloncolni. A sprinter a NOB közbelépését kérte.A sportoló szerint veszélyben lenne az élete a Lukasenka elnök által irányított Belaruszban, és a kijelentésével emberjogi szervezetek is egyetértenek. A belarusz hatóságok ezzel szemben azt állítják, hogy Cimanouszkaja mentális és fizikai állapota indokolta, hogy hazaküldjék az olimpiáról.A Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt kérte a Belarusz Olimpiai Bizottságtól – amelynek elnöke, egyébként nem más,, a fehérorosz elnök fia – , hogy tisztázzák, mi történt pontosan Cimanovszkajával. A Belarusz Sportszolidaritási Alapítvány egyik tisztviselője azt mondta, hogy Cimanovszkaja hétfőn valószínűleg menedékjogot fog kérni Ausztriában vagy Németországban. Az alapítvány elnöke,ex-olimpikon viszont nemrég azt nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek, hogy több országtól kértek segítséget, és először a lengyel konzulátus jelzett vissza a megkeresésükre, így a tokiói lengyel nagykövetségre vitték át végül a repülőtérről a belarusz atlétát.A tavaly Belaruszban tartott demonstrációhoz több versenysportoló is csatlakozott. Közülük többek börtönbe zártak, másokat pedig kizártak az olimpiára utazó csapatból. Többek közt Andrej Szjarhejevics Kravcsanka olimpiai ezüstérmes tízpróbázó is, valamint Jelena Leucsanka válogatott kosárlabdázó is erre a sorsra jutott.