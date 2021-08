Indul a vakcinalottó Szlovákiában, a cél az oltáskedv növelése

Vasárnaptól már lehet regisztrálni a vakcinalottóra Szlovákiában, a lottójáték az oltási hajlandóság növelését hivatott szolgálni, azonban a szakértők és közgazdászok ezzel együtt is kételkednek abban, hogy a lottó hatására valóban több szlovák veszi-e majd föl az oltást.



Az Our World in Data elnevezésű adatközlő portál szerint Szlovákiában eddig kétmillió ember lett teljesen beoltva a Covid-19-et okozó SARS-CoV-2 vírus ellen. Ez a szám a teljes lakosság 36 százalékának felel meg, miközben a szomszédos Csehországban már elérte a 45 százalékot a teljesen beoltottak aránya.Az országban állandó lakhellyel rendelkező, az új koronavírus ellen már teljesen beoltott állampolgárok vasárnap estétől kezdhettek regisztrálni a szerencsejátékra, amelynek első számhúzására augusztus 15-én kerül sor.A legmagasabb nyeremény 100 ezer euró (36,5 millió forint) lesz, a kormány együttvéve mintegy 10 millió eurót (3,65 milliárd forint) szán a nyeremények kifizetésére.A Pravda című szlovák lap azt írta, hogy a játék szabályzata bírálatokat váltott ki, mivel a főnyereményt csak az viheti el, aki élő televíziós adásban válaszol a műsorvezető egy kérdésére. A szervezők ezzel akarják fenntartani a közönség érdeklődését a játék októberi lezárultáig.pénzügyminiszter, volt kormányzó lelkes híve volt a játéknak. Nagyrészt az ő erőfeszítéseinek köszönhető, hogy a parlament végül jóváhagyta a javaslatot."Helyénvaló dolog az ingadozó embereket ösztönözni. Ráadásul a közfinanszírozás szempontjából is nagyon jó befektetés" - mondta Matovic, hozzátéve, hogy az effajta oltásra ösztönzés költsége töredékrészét teszi ki a súlyos Covid-esetek kórházi gyógyításához szükséges forrásoknak.A sorsolást az RTVS csatornáján élőben közvetítik. A részvétel regisztrációhoz kötött. Nevezni augusztus 1-jétől október 31-éig lehet, igaz, a regisztrációs oldal a délelőtti órákban egyelőre nem volt elérhető.Az alapnyereményeket hétfőnként sorsolják, a prémiumnyereményeket vasárnaponként. Az utóbbinál feltétel, hogy a nyertest elérjék telefonon, és tudja a jelszót, ami az adásban hangzott el. Minden héten öt prémiumnyereményt sorsolnak, ezek értéke egyenként 100 ezer euró. A kisebb nyereményekkel együtt hetente 855 ezer euró talál gazdára.