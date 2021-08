Tovább tartanak a kötelezővé tett oltások elleni tüntetések Franciaországban

Szombat este Franciaország-szerte ismét több mint 200 ezren vonultak utcára a közeljövőben bevezetendő Covid-igazolás ellen. Akárcsak egy héttel korábban, a tüntetők ismét összecsaptak a rendőrökkel, petárdákkal és kövekkel dobálták meg őket, három egyenruhás megsérült. Párizsban a 14 ezer felvonuló nézett farkasszemet 3000 állig felfegyverkezett rohamrendőrrel - számolt be a fejleményekről az Euronews.



