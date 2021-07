Az eddigi legnagyobb droglabort kapcsolták le Hollandiában

A holland rendőrség szerint napi több mint száz kilogramm szintetikus kábítószert állítottak elő abban a droglaborban, amely eddig a legnagyobb „fogásnak” számít az országban. Ekkora mennyiség körülbelül 1 millió eurót ér a piacon – írja a Digi24 az Agerpres és AFP információira hivatkozva.



Aan de Hoogbosweg in #Nederweert is de politie afgelopen nacht gestuit op een grote productielocatie van crystal meth. Uit onderzoek blijkt dat het qua hoeveelheden grondstoffen en eindproducten de grootste ooit is. Er is één aanhouding verricht. https://t.co/FxRxeftcpE pic.twitter.com/OsjZgmCEo8 — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) July 30, 2021

A hatóság közlése kitért arra is, hogy kódolt üzenetek megfejtésével találtak rá a laborra az ország délkeleti részén, amely két összekötött hangárban üzemelt.A helyszínen továbbá letartóztattak egy 62 éves, lengyel állampolgárságú férfit, ugyanakkor további személyek ellen is folyik a nyomozás.Tekintettel a művelet nagyságrendjére, a helyszín leszerelése egészen a jövő hétig is eltart.