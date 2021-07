A „gyermekvédelmi” népszavazás zöld jelzést kapott, Karácsony Gergely kérdéseit viszont nem tárgyalta a választási bizottság

A kormány összes, a homofóbbá eltérített pedofiltörvény népszavazási legitimációját szolgáló kérdését hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság - írja a Telex.



Az összes kérdést 9 igen és 2 nem szavazat mellett hagyták jóvá.

A kérdések az alábbiak:

Orbán Viktor egy korábbi interjúban azt mondta, „az országgyűlés, remélem, hogy ősszel elrendeli a népszavazást, és még a választások előtt, januárban vagy februárban le is tudjuk ezt bonyolítani.” A miniszterelnök július 21-én jelentette be, hogy gyermekvédelmi népszavazást hirdet, mindössze néhány órával azután, hogy megjelent meg egy kormányrendelet-módosítás, mely kimondja: a járvány miatti veszélyhelyzet várhatóan szeptemberi megszűnése előtt is lehet országos népszavazást kezdeményezni.

Ugyanezen az ülésen utasították el a Karácsony Gergely által megfogalmazott kérdések tárgyalását.



„A Nemzeti Választási Bizottság fideszes tagjai alighanem azt az utasítást kapták, hogy kiszolgálják Orbán Viktor és a kormány gyűlöletkeltő propagandáját és ne engedjék, hogy az ország valódi problémáival foglalkozzunk. Elkezdődött a jogi trükközés, hiszen milyen röhejes kifogás az, hogy azért nem tárgyalják az azonos időben beadott kezdeményezésemet, mert azt magánszemélyként tettem” – írta Facebookon Karácsony Gergely, miután az általa benyújtott kérdéseket nem, csak a kormány gyermekvédelmi népszavazási kérdéseit tárgyalták a választási bizottság pénteki ülésén.Karácsony július 21-én jelentette be, hogy országos népszavazást kezdeményez. A Nemzeti Választási Irodának a következő kérdéseket nyújtotta be:„Gyenge az a hatalom, amely 12 év teljhatalmú uralkodás után nemhogy dönteni, de még kérdezni se tud az ország valódi gondjairól. És gyáva ez a hatalom, mert az ország megosztására használja a demokrácia egyik legfontosabb eszközét, a népszavazás intézményét” – írta Karácsony, aki most a karacsonygergely.hu/nepszavazas oldalon , online gyűjt aláírásokat.