Amerikai kutatás igazolja, hogy a delta variáns annyira ragályos, mint a bárányhimlő

Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) vezetője, Rochelle Walensky nyilatkozott arról a kutatásról, amelyn kimutatta, hogy a koronavírus delta variánsa olyan könnyen terjed, mint a bárányhimlő. Szerinte a gyerekeknél és a fiataloknál ismét indokolt lesz a maszk viselése az oktatási intézményekben. A járványügyi szakembernek az amerikai sajtóban megjelent tájékoztatását a Telex fogllalta össze.



Az elmondottakból kiderült, hogy a vírust az oltottak is terjesztik, éppúgy, mint akik nem kaptak vakcinát a koronavírus ellen, egy fertőzött nyolc vagy akár kilenc embernek is átadhatja a vírust.Az amerikai járványügyi hatóság által megerősített vizsgálat szerint nagyon aggasztó a delta variáns fertőzőképessége, ami az eddigiekhez képest új védekezési protokoll kidolgozását követelheti meg. Az idősebbekre most is nagyobb veszélyt jelent a vírus, mint a fiatalabbakra, az oltások ellenére is – bár a súlyos következmények és a halál esélyét így is tizedére, a fertőzését harmadára csökkenti a vakcina. Ismét felmerülhet a maszk általános viseletének előírása – alig két és fél hónappal azután, hogy május közepén az oltottak számára megszűnt a maszk kötelező viselése.Az új fertőzések száma az Egyesült Államokban ismét napi 61 ezer fölé nőtt az elmúlt héten. Egy hónappal korábban ez a szám 11 ezer volt.Az oltások szükségességéreamerikai elnök is felhívta a figyelmet. „Olyanok halnak meg, akiknek nem kellene meghalniuk. Majd hallani fognak olyan történetekről, hogy a kórházba kerülő haldokló azt kérdezi az orvostól, hogy kaphat-e oltást. És az orvos majd azt válaszolja, sajnálom, már túl késő” – mondta az Egyesült Államok elnöke.