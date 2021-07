Koronavírusra fejlesztett gyógyszer beszerzéséről kötött szerződést az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság keretszerződést írt alá a brit GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszeripari céggel 220 ezer Sotrovimab nevű, koronavírussal fertőzöttek kezelését célzó, jelenleg uniós vizsgálat alatt álló gyógyszer beszerzéséről - közölte az uniós bizottság szerdán.



