Az Egyesült Királyság megnyitja kapuit a beoltottak előtt: jövő héttől karanténkötelezettség nélkül lehet utazni a szigetországba

Amerikai és EU-s állampolgárok karanténkötelezettség nélkül utazhatnak az Egyesült Királyságba, ha mindkét oltásról igazolást mutatnak fel - tájékoztat a Biziday.



We're helping reunite people living in the US and European countries with their family and friends in the UK 👪



From 2nd August at 4am people from these countries will be able to come to the England from an amber country without having to quarantine if they're fully vaxxed 💉