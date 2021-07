Emelkedik a napi koronavírus-fertőzések száma Európában, sok országban már csak EU-s oltási igazolvánnyal lehet vendéglőbe menni

Szigorodnak a szabályok az utazóknak néhány EU-tagországban, ugyanis a hatóságok el akarják kerülni a koronavírus-járvány negyedik hullámának kicsúcsosodását amíg tart a turisztikai szezon, illetve azt is jó lenne elkerülni, hogy ősszel újra karantént kelljen elrendelniük - írja az Euronews, sorra véve, hogy hol mi változott.



például a vendégek

csak EU-s oltási igazolvánnyal léphetnek be a vendéglátóhelyek beltéri részeibe

. A Harold House pub tulajdonosa, Ricky Delaney azt mondja, be kell tartani az előírásokat, de így legalább nyitva lehetnek, amit a vendégeik jó ideig hiányoltak.ban augusztus 6-től

csak beoltottak léphetnek be éttermekbe, múzeumokba, színházakba, edzőtermekbe.

A koronavírus delta variánsának terjedése miatt így akarja újra felpörgetni az oltási hajlandóságot a római kormány. Az oltást az úgynevezett „zöldkártyával” lehet igazolni, amelyet bárki igényelhet, aki már megkapta a vakcina legalább első adagját.Mario Draghi miniszterelnök úgy fogalmazott, „más európai országokban magasabb a fertőzések száma, mint nálunk. De tudjuk, hogyha most nem reagálunk, akkor minket is elér a fertőzések növekedése. Ha nem intézkedünk időben és megfelelően, úgy Olaszországba is megérkezik az, ami most Franciaországban, Angliában, Spanyolországban történik.”

Védettségi igazolvány kell az éttermekbe való belépéshez, illetve a tömegközlekedés igénybevételéhez Franciaországban is

– az erről szóló törvényt hatalmas tiltakozás ellenére fogadta el a francia parlament.elnök szerint csak így lehet a koronavírus-járvány negyedik hullámát elkerülni.Szigorításokat vezet beaz országba történő beutazásra vonatkozóan.holland ügyvezető miniszterelnök bejelentette, hogy augusztus 8-ától csak teljes beoltást igazoló tanúsítvánnyal vagy negatív koronavírus-teszttel lehet Hollandiába belépni.A szabály idáig csak az Andorrából, Ciprusról, Portugáliából és Spanyolországból beutazók esetében volt érvényes, augusztus nyolcadikától azonban minden unión belül utazót érint. Aki nem rendelkezik megfelelő dokumentációval arra 95 eurós pénzbírságot szabnak ki.A belga kikötőkben tartozkodó hajók legénysége pedig, bármilyen nemzetiségű, védőoltást kaphat. Belgium az első ország, amely ezt a stratégiát alkalmazza, elkerülendő, hogy fertőzéses esetek miatt a hajók sokáig álljanak a kikötőkben, ami jelentős késéseket okoz a nemzetközi áruszállításban.