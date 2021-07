Árvíz volt Londonban is, leálltak a buszok, metrók, vonatok

Vasárnap este az Anglia dél-keleti részét áztató zivatarok elérték a fővárost is. Londonban annyi eső zúdult le, hogy komoly fennakadásokat okozott a tömegközlekedésben.



polgármester Twitter-üzenetben számolt be arról, hogy városszerte gondokkal küzdenek a víz miatt a katasztrófavédelmi egységek. Mint bejelentette, komoly fennakadások vannak a metrók, autóbuszok és vonatok közlekedésében, ezért arra kérte a lakosságot, hogy tervezzék át a városbeli utazásaikat, és ha lehet, gyalog vagy személygépkocsival ne közlekedjenek az árvíz által érintett részeken.London déli részén, a Queenstown Road környékén a rendőrség le is zárt teljesen egy forgalmas utat, melyet teljesen elöntött a víz, főképp a vasúti aluljárókban.A tűzoltóság szerint kb. 300 hívás futott be hozzájuk az árvízzel kapcsolatban, zömében a város dél-nyugati részeiből.A brit meteorológiai szolgálat vasárnap estére London környékére narancssárga viharriasztást adott ki, de vihart és esőt jeleztek hétfőre is az ország déli részére.