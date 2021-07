Ezrek tüntettek Párizsban a kötelező oltások és a védettségi igazolvány miatt

Párizsban több mint tízezren, Franciaországban több mit 160 ezren tüntettek szombaton a kormány újabb járványügyi szigorirtásai miatt – írja az Euronews.



The anti-vaccine protests in Paris have turned violent. Police are clashing with protesters. Tear gas deployed.#BreakingNews pic.twitter.com/1wfOziTRbV — 𝕬𝖐ı𝖓𝖈ı (@soneerbozkurt) July 25, 2021

A francia elnök,, a negyedik hullámtól és a koronavírus delta variánsától tartva, a múlt hét elején bejelentette, hogy az egészségügyi dolgozók számára kötelezővé teszik a védőoltást. A kormány célja, hogy elérjék a 100 százalékos lakossági átoltottságot, és ennek értelmében az országban ősztől megszüntetik a PCR-tesztek ingyenességét is. Macron álláspontja szerint, ezzel arra szeretnék ösztönözni az embereket, hogy a tesztelések helyett inkább oltassák be magukat.Emellett augusztus elejétől kötelező lesz védettségi igazolványt felmutatnia annak, akik egyes tömegközlekedési eszközöket vennének igénybe, és a boltok, éttermek, kávézók beltéri helyiségeit is csak ennek felmutatásával lehetne látogatni.A tüntetők az intézkedéseket diszkriminatívnak tartják: „Én például be vagyok oltva, de nem vagyok hajlandó kényszeríteni az embereket. Jobb, ha eszmecserét folytatunk, ha tájékozódunk és vitázunk, ha megpróbáljuk meggyőzni az embereket. De nem szabad megsérteni a szabadságjogokat” – jelentette ki egyik tüntető.A francia hatóságok a tüntetéseken vízágyúkat és könnygázt is bevetettek, a helyszíni jelentések szerint több összecsapás is történt a demonstrálók és a rendőrség között.Párizson kívül olyan nagyvárosokban volt nagyobb létszámú tüntetés, mint Marseille, Montpellier, Nantes és Toulouse.