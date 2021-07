Euronews: a magyar lakosság többsége a kormányt sejti a Pegasus-lehallgatások mögött

A magyar lakosság csaknem kétharmada hallott a Pegasus-botrányról, az ügyet a megkérdezetteknek több mitn fele nagyon súlyosnak értékeli - derült ki az Opinio közvélemény-kutatásából.



Az Euronews megbízásából, 990 fős mintán, mobiltelefonos applikációval végzett, a 16-59 éves okostelefonnal rendelkező lakosság körében nemre, korra, iskolai végzettségre, településtípusra és régióra reprezentatív felmérésben azt vizsgálták, mit gondolnak az emberek arról, hogy független újságírók, ügyvédek, üzletemberek és egy ellenzéki polgármester mobiltelefonját is lehallgatták az elmúlt években.Az ügyet a megkérdezettek több mint fele nagyon súlyosnak értékelte, és mindössze tíz százalék volt, akik nem gondolták súlyosnak vagy jelentéktelennek tartják azt. Ebben a tekintetben nincs túl nagy különbség a különböző településeken élők között: a fővárosiak 91 százaléka, de a községekben élőknek is a 77 százaléka tartja súlyosnak a lehallgatásokat.A felmérésből kiderült, hogy nagyon sokan, több mint 70 százaléknyian gondolják úgy, hogy a lehallgatásoknak hátrányos következménye volt a megfigyeltek életére, és mindössze 5 százalék véli úgy, hogy ennek semmilyen következménye nem volt.A megkérdezettek túlnyomó többsége elképzelhetőnek tartja, hogy magyarországi kormányzati szervek állnak a megfigyelések mögött, 41 százalék pedig teljesen biztos ebben. Ezt a lehetőséget mindössze a válaszadók 2 százaléka zárta ki. A felmérés szerint elsősorban az 50 év feletti diplomások gondolják úgy, hogy a magyar kormány áll a megfigyelés mögött, ők azok, akik gyerekként még éltek az egypártrendszerben. A kormányzat szerepében a fiatalok kevésbé hisznek, a 15-19 év közöttieknek mindössze 24 százaléka gondolja így. Ugyanakkor ők gondolják leginkább úgy, hogy a lehallgatás hátrányos következményekkel járhat az áldozatok életére és munkájára.Azt, hogy az ügynek politikai következményei is lesznek a válaszadók közül kétszer annyian gondolták elképzelhetőnek, mint amennyien úgy vélik, hogy ez nem valószínű. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy a jövő évi választásokat befolyásolja-e a nemrég kipattant ügy. A válaszadók 14 százaléka szerint a kormányoldal fog profitálni ebből, miközben kétszer ennyien gondolják úgy, hogy az ellenzéket fogja segíteni. A válaszolók 58 százaléka szkeptikus az ügyben, 36 százaléka nem tudja megítélni ezt a hatást, 22 százalék pedig úgy gondolja, hogy ennek a botránynak sem lesz hatása a választások eredményére. ( euronews.com