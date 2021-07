Ferenc pápa a budapesti Szépművészeti Múzeumban találkozik Áderrel és Orbán Viktorral

Ferenc pápa mégis találkozni fog Áder János államfővel és Orbán Viktor miniszterelnökkel, most pedig az is kiderült, hogy a félórás találkozóra a Szépművészeti Múzeumban kerül majd sor – a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapján olvasható hírt a Telex osztotta meg. Néhány héttel ezelőtt lengyel lapok azt is tudni vélték, hogy a pápa a magyar kormány menekültpolitikája miatt nem akar találkozni Orbánékkal, valamint arról is írtak, hogy a pápa éppen a választások közelsége miatt sem erőltetné a találkozót, mert nem akarja befolyásolni látogatásával a politikai erőviszonyokat Magyarországon - a pápai program azonban már megjelent, és ezek szerint a találkozóra sor kerül.



A pápai repülőgép szeptember 12-én reggel nyolc óra előtt érkezik meg a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahonnan az egyházfő a Szépművészeti Múzeumba megy, hogy talákozzon Magyarország vezető politikusaival, illetve a különböző egyházak vezetőivel. Ezután Ferenc pápa fogadja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának és a zsidó közösségeknek képviselőit, majd fél 12-kor ő celebrálja a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét a Hősök terén.