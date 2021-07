Vallás és politika, ha összetalálkozik: „Isten csapása” volt a németországi árvíz, és az LMBTQ-mozgalom a hibás érte

Az elmúlt napok rendkívüli természeti csapásai sem úszták meg politika- illetve vallásmentesen, ugyanis ez alkalommal is megjelentek azok a megmondóemberek, akik pontosan "tudják", hogy az árvizek minek köszönhetők. Persze nem általában véve az árvizekről van szó, csakis a Németországot érintő és a belgiumi árvízről. A "próféták", az isteni jeleket is olvasni tudó "újságírók" szerint kapcsolat van a hömpölygő, mindent elmosó áradat valamint a magyar homofób törvény elutasítása között.



Az egyháznak mára mintegy háromszáz közössége működik az országban és a határokon túl. Valamennyi szomszédos országban vannak helyi közösségei, továbbá Svájcban, Németországban és az Egyesült Államokban is. A vidéki gyülekezeteknek is egyre nagyobb része rendezi saját tulajdonú ingatlanban istentiszteleteit – olvasható a Wikipédián.

, a Pesti Srácok újságírója, a Facebook oldalán osztotta meg, amit egykor a Hit Gyülekezetében, a mesterétől,tól tanult. A magyarországi Hit Gyülekezete a pünkösdi–karizmatikus mozgalom egyik jelentős képviselője. Az 1979-ben kis imacsoportból indult gyülekezet dinamikusan növekvő felekezetté vált, ma már az országhatárokon túl is vannak közösségei. A Hit Gyülekezetének Erdélyben is van fiókszervezete, és néhány évvel ezelőtt a közvélemény még elítélte, és "szektásnak" nevezte ezt a neoprotestáns egyházat, amely azóta megtalálta az utat a jobboldali sajtó felé.Jurák Kata megtalálta tehát az összefüggést a bűn, az özönvíz és a szivárvány között. Mint írja, “a szivárvány átértelmezése, a jelkép eredeti jelentésének meggyalázása nem várt következményekkel jár a haladó nyugati országok számára”. Vegyük észre, hogy a “haladó” az illiberális kormánypropagandában szitokszó, a “haza” és a “haladás” a fasiszta rendszerben elválik egymástól. Jurák Kata idézi a katasztrófa híreit, majd a végén megállapítja, hogy “a szövetséget meggyalázó országok, nemzetek számára küld az Isten egyértelmű jelzést arra vonatkozóan, hogy ennek milyen következményei lehetnek”. Valóban Isten küldte a “jelzést”, vagy csak ők állítják a saját diszkriminációjuk és gyűlöletük mögé Istent? Isten valóban így “jelez”? Nem a kereszt Isten jele, ami ennek az ellenkezője?Bejegyzését több mint ötszázan osztották meg, majd a felháborodott kritika nyomán elindult egy "összefogás" a jobboldali sajtóban és többek között ilyen címek jelentek meg, mint "Imádkozzunk, a sátán gyilkos üzemmódba kapcsolt." A "balodali sajtó támadásait" kivédendő az ügyben megszólaltis, aki a Hit Gyülekezete által kiadott hetilap, a Hetek szerzője . A teológiát végzett újságíró ugyanabban a regiszterben helyezte el gondolatait „a németországi áradások és Isten ítélete kérdésével kapcsolatban, bár kicsit visszafogottabb volt az „isten csapása” kérdéskörben ” őt is szemlézte a jobboldali sajtó . Az LMBTQ-közösséget azonban Kulifai Máté is megbélyegzi, mondván, hogy jobban oda kellett volna figyelni, amikor egy ilyen horderejű szimbólumot választottak. Az ügy valószínű nem volna már hírértékű, azonban úgy a Jurák Kata, mint a Kulifai Máté szövegét sokan kezdték osztogatni a közösségi médiában, többek között Sógor Csaba volt RMDSZ-es EP-képviselő is beállt a terjesztők sorába (református papként), és nagyon sok egyházi ember oldalán is fellelhető a szöveg.A teológiát végzett szerző, Kulifai Máté, aki szintén a Hit Gyülekezete neoprotestáns szervezetnek a tagja, egy olyan okfejtéssel áll elő, amely szerint a természeti csapás, amely Európa leggazdagabb országát érte mindenképpen isteni figyelmeztetés. A félrevezető szöveg nem tér ki arra, hogy ezek az áradások nem csak Németországot sújtották, hanem sok más területet, többek között magyarországi és erdélyi településeket is.Kulifai elöljáróban megjegyzi: nem lehet mások szenvedésén “nyerészkedni” és melldöngetve “naugyézni”.Majd kifejti: „Igen, van, hogy Isten ítéletet gyakorol. Olykor ez természeti csapásokban is megnyilvánul. De minden esetben, amikor ez a Bibliában előfordul, rendkívül célzottan, és határozott okból történik.”Ugyanakkor leszögezi: ”Németország nem Szodoma”. Mert „Szodomában minden lakos Lóton kívül szexuálisan perverz és erőszakos volt. Ez nem igaz Németországra.”Egy nem kifejezetten egyértelmű okfejtés következik, melyben szó esik Ábrahámról, Dávidról és Saulról is, aztán pedig a szivárvány jelentőségére is kitér a szerző, mely szerinte „valóban az Istennel kötött szövetség szimbóluma. Egy olyan kor lezárásáé, amiben minden test megrontotta az útját.”És bár a szerző végül arról ír, hogy „nem tudjuk, miért történtek ezek a súlyos természeti katasztrófák”, azért tesz egy eléggé egyértelmű utalást:

„Nagyon veszélyes játszmát űz az LMBT-mozgalom, amikor éppen ezt a szimbólumot gyalázza meg (a szivárványt – a szerk. megj.), de ettől függetlenül nem felejthetjük el annak a szövetségnek az üzenetét.”

Kulifai egyébként nemcsak az árvizekről tudja, hogy honnan érkeznek és mi céllal, hanem azt is érti, hogy miért van szüksége a magyar kormánynak a Pegasus-kémfegyverre.