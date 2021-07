Edward Snowden: az év sztorija az izraeli kémfegyverrel végzett megfigyelésekről szóló cikk

Edward Snowden az év sztorijának nevezte a The Guardianon megjelent cikket, amelyből kiderült, hogy izraeli kémszoftverrel figyeltek meg kormánykritikus magyar újságírókat, vállalkozókat és politikusokat.



Hungary gave the most incriminating response I've ever seen to a request for comment on the #Pegasus surveillance scandal. I mean, whenever I'm "not aware" of whether I did something or not, I demand to know if foreign spies tipped you off about it.



