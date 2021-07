A német kancellár-jelölt jókedvűen kacarászott a háttérben, miközben az államfő épp részvételt az áradásban elhunytak hozzátartozóinak

Az évtized egyik legsúlyosabb katasztrófahelyzete áll fenn Nyugat-Európában, az erős esőzések következtében óriási áradások vannak Németországban és Belgiumban, de ugyanúgy érintett még Hollandia és Ausztria is. A legfrissebb sajtóértesülések szerint a halálos áldozatok száma összesen elérte már a 183-at, de nagy valószínűséggel ez a szám tovább növekszik, mivel több ezer embert keresnek az elárasztott városokban és kisebb településeken.



Németország államfője az áradás sújtotta régiókba személyesen kiutazott, hogy az áldozatok hozzátartozóinak részvétet nyilvánítson, ezt természetesen egy TV-stáb is rögzítette.Csakhogy a felvételen az is látszik, hogy– akit egyébkéntkancellár egyik legesélyesebb utódjának tartanak – a háttérben éppen jókedvűen kacarászik a stábjuk többi tagjával.Az eset óriási felháborodást keltett a németek között, Laschet utólag Twitteren kért bocsánatot , ebben elismeri, hogy viselkedése nem volt helyénvaló és nagyon sajnálja a dolgot.Armin Laschet január óta a Keresztyéndemokrata Unió (CDU) párt elnöke és egyben az súlyosan érintett Észak-Rajna-Vesztfáia régió konzervatív miniszterelnöke is.