WHO főigazgató: korai volna kizárni a lehetőséget, hogy a Covid-19 vírusa laboratóriumból származik

Ez egy eléggé meglepő kijelentés a részéről, mivel korábban több ízben is dicsérte Kínát az átláthatóságért és a gyorsaságért, amit a koronavírus-járvány elleni védekezés terén tanúsított.



, a WHO főigazgatója arról beszélt, hogy komoly ellenállásba ütköznek a kínai hatóságok részéről azok a kutatók, akik a pandémiát okozó vírus eredetét kutatják, mely először Wuhanban ütötte fel a fejét.Arra kérte továbbá a kínai vezetést, hogy legyen átláthatóbb, nyitottabb és működjön együtt elsősorban azon elsődleges információk és adatok megszerzése terén, melyeket már a járvány első napjaiban kértek.Tedros ezzel lényegében aláásta az ENSZ keretében működő Egészségügyi Világszervezet (WHO) márciusi jelentését, mely arra a következtetésre jutott, "extrém kevéssé lehetséges", hogy a Covid-19 vírusa egy laboratóriumi baleset következtében szabadult volna el.Mint ismeretes, a szakértők zöme azon a véleményen volt és van, hogy a kórokozó a denevérektől származik. Azt azonban nem sikerült kideríteni, hogy mely köztesgazda által, illetve milyen egyéb módon terjedhetett át emberre a vírus. Ugyanakkor a WHO-nál dolgozó szakértők már jó ideje panaszkodnak arra, hogy nem férnek hozzá a kért információkhoz."Én laboratóriumi technikusként dolgoztam, immunológus vagyok, és tudom, hogy történnek laboratóriumi balesetek. Ez egy megszokott dolog" - mondta a főtitkár. Hozzátéve: "létezett egy ösztönzés már a korai fázisban" arra nézve, hogy kizárják a lehetőségét annak, hogy a vírus egy Wuhan-i állami laborból szabadult volna ki.Leszögezte: amennyiben az összes információ rendelkezésre állna, ki lehetne biztonsággal zárni annak a lehetőségét, hogy a kórokozó laboratóriumi szökevény.Az utóbbi hónapokban egyre inkább teret nyer az a feltevés, hogy a járvány egy laboratóriumból indulhatott, egy módosított vírus révén.amerikai elnök is figyelembe vette ennek lehetőségét, és májusban elrendelte a rendelkezésre álló adatok ismételt átvizsgálását.Kína erre eléggé agresszíven reagált, azt állítva, hogy politikai számítás áll a feltevés hátterében. A WHO tavaszi, éves közgyűlésén pedig egyenesen azt javasolta, hogy a vírus eredetére vonatkozó kutatásokat folytassák más országokban.Számos közegészségügyi szakértő is indítványozta korábban, hogy állítsanak fel egy független testületet, mely a vírus eredetét kutatja. Úgy vélték, a WHO-nak nincsen kellő politikai ereje ahhoz, hogy megszerezze az alapvető információkat a kórokozó felbukkanásával kapcsolatosan., a kivizsgálást követelő tudósok egyik csoportjának vezetője üdvözölte Tedos kijelentéseit. Úgy vélte azonban, hogy "mélységesen sajnálatos és veszélyes", hogy nem léteznek tervek arra nézve, hogy egy, a WHO-n kívüli szakértői csoport is végezhessen kutatásokat."A bolygó teljes népessége azt kellene kérje, hogy egy nemzetközi szakértői gárda férhessen hozzá az összes információhoz, a feljegyzésekhez, a mintákhoz, a kínai laborokban dolgozó személyzethez, ezt azonban a kínai hatóságok akadályozzák mind a mai napig" - fejtette ki Metzl.Minden kutatócsoportnak és ezen belül minden szakértőnek kérnie kell a kínai vezetés jóváhagyását a vizsgálatokhoz, az országban való utazáshoz, a helyszínek meglátogatásához., a WHO sürgősségi helyzetekért felelős vezetője korábban arról beszélt, hogy az ügynökségük megegyezéses alapon működik, így nem áll jogukban együttműködésre kötelezni az országokat.Az ENSZ-főtitkár felszólításához csatlakozottnémet egészségügyi miniszter is, aki szintén azt sürgette, hogy a kínai hatóságok engedjék meg az alapos vizsgálatok lefolytatását a vírus eredetére vonatkozóan. "Értékeljük a kínai kormány eddigi közreműködését. Azonban ez nem elég" - szögezte le.