Ciklon, özönvíz, földcsuszamlások Németországban

Heves esőzés és árvíz miatt összeomlott több ház a németországi Schuld településen csütörtökön kora reggel, sokan eltűntek. A Südwestrundfunk regionális közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint az ország nyugati részén, Bonn térségében fekvő kistelepülésen hat épület omlott össze, és további 25 rogyadozik. Nagyjából harminc ember hollétéről nem tudni. Eddig összesen négyen haltak meg a Sky News összesítése szerint.



A helyzet átláthatatlan - mondta egy rendőrségi szóvivő. A napok óta tartó heves esőzés a térségben sokhelyütt katasztrófát okozott. Árvíz pusztít a többi között Düsseldorfban és Wuppertalban. Egy tűzoltó szerdán, egy másik csütörtök éjjel meghalt a mentési munkálatokban.Ilyen esőzésre másfél évtizede nem volt példa a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádió szerdai összeállítása szerint.A Bernd nevű ciklon Németország területének több mint 50 százalékát fedte be vastag felhőtakaróval. A fronttal járó viharok különösen Szászországban és Bajorország egyes részein okoztak áradásokat. Az özönvízszerű eső szerda estére Észak-Rajna-Vesztfáliában is súlyos gondokat okozott.A szászországi Jöhstadtban elsodort egy embert egy megáradt patak, a férfi eltűnt a villámárvízben.A bajorországi Hof járásban katasztrófahelyzetet hirdettek. Több családnak el kellett hagynia elárasztott házát.A Baden-Württemberg tartományi Mannheimben és környékén fák dőltek ki, és számos utcát elöntött a víz.Az észak-rajna-vesztfáliai Hagenben szerdára virradóra több száz segélyhívás érkezett a tűzoltósághoz. Ott a lejtőkön lecsúszott sártömegek egyes utakat még a mentőalakulatok számára is járhatatlanná tettek. A városvezetés katasztrófahelyzetet hirdetett és segítséget kért a hadseregtől (Bundeswehr), az első egységek szerda estére érkeztek meg nehézgépekkel.A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint az időjárási helyzet várhatóan a hét végéig alig változik. A következő napokban főleg az ország nyugati és délnyugati részén hullhat rövid idő alatt nagy mennyiségű - akár 70-120 milliméter - csapadék.A szolgálat pincék és utcák elöntésére, patakok és folyók magas vízállására, földcsuszamlásokra és helyenként villámcsapás okozta károkra figyelmeztette Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék tartomány lakosságát. A legnehezebb időszak szerda este kezdődött és csütörtök estig tarthat.Az észak-rajna-vesztfáliai főváros, Düsseldorf Grafenberg nevű negyedében több mint 300 lakóépületet ki kellett üríteni, mert várhatóan másfél méter magasan ellepi a víz őket. Az áramszolgáltatást elővigyázatosságból már szerda délután felfüggesztették. Wuppertalban is árvíz fenyeget, ott számos épület mellett a városháza pincéjét is elöntötte a városon végighúzódó folyó, a Wupper, ezért a mentést irányító válságstáb este kiköltözött az épületből. A Sauerland járásban fekvő Altenában meghalt egy tűzoltó a mentési munkálatok közben. Két Aachen melletti település, Kornelimünster és Stolberg óvárosi negyedét kiürítik, mert kilépett a medréből a települések központján áthaladó folyó, az Inde, illetve a Vichtbach.A Rajna-vidék-Pfalz tartományi Vulkaneifel járásban ugyancsak kihirdették a katasztrófahelyzetet, miután több települést körbezárt a víz.A meleg és nedves levegőt szállító ciklon lassan mozog, tartósan Németország felett kering. Ez a heves esőzéssel járó stabil időjárási helyzet meglehetősen ritka, az utóbbi 15 évben nem fordult elő - emelte ki Bernd Mehlig, az észak-rajna-vesztfáliai környezetvédelmi hivatal vezetője.Egyelőre nem lehet pontosan megállapítani, hogy az éghajlatváltozás váltja-e ki a jelenséget. Ugyanakkor az úgynevezett csapadékeseményeket húsz éve rögzítő radarhálózati rendszer adatai alapján egyértelmű trend a sok csapadékkal járó nyári zivatarok gyakoriságának növekedése - mondta a Deutschlandfunk összeállítása szerint, a DWD szóvivője.Más szakértők is azt feltételezik, hogy az éghajlatváltozás miatt a kiterjedt magas-, illetve alacsony nyomású légköri képződmények nyáron hosszabb ideig maradnak Európa felett. Ez egyes régiókban tartós szárazsághoz és hőhullámokhoz, máshol gyakori kiadós esőhöz vezethet. A jelenség oka valószínűleg az Északi-sark jegének olvadása, amelynek hatására átalakul a németországi időjárást is nagyban meghatározó úgynevezett poláris futóáramlat, a sarkvidék körül a légkör magasabb tartományaiban uralkodó légmozgásrendszer.Azonban a bőséges esőnek kedvező hatásai is vannak: erdészeti szakértők szerint a Németország felszínének nagyjából egyharmadát borító erdők minden csepp víznek nagy hasznát veszik, mert még mindig nem heverték ki a 2018-as rendkívüli szárazságot - emelte ki a Deutschlandfunk.