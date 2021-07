Holland egészségügyi miniszter a fiataloknak: bulizz a Janssennel! Most meredeken emelkedik a fertőzöttek száma

Hollandiában meredeken emelkedik a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma, főleg a fiatalok körében, a járványügyi szakértők az ügyvivő kormányt hibáztatják, amiért a tanácsaikat figyelmen kívül hagyva, túl korán vezetett be járványügyi lazításokat - írta kedden a holland sajtó.



Az egészségügyi hatóság legfrissebb statisztikái szerint a vírus reprodukciós rátája 2,17-re ugrott az egy héttel korábbi 1,37-ről, a fertőzési arány pedig hatszorosára emelkedett. Kedden újabb 7890 embernél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést, és az elmúlt két napban nőtt a kórházi felvételek száma is.A De Volkskrant című holland napilap azt írta, hogy a járványügyi szakértők figyelmeztették avezette ügyvivő kormányt, hogy június végén még túl korai lenne teljes mértékben feloldani a járványügyi lazításokat. A szakértők szerint a vezetés nem gondolta át az éjszakai szórakozóhelyek újranyitásához használt "belépési teszt" rendszerének hiányosságait, a hatóságok nem ellenőrizték a vendéglátóipari helyiségek szellőztetésére vonatkozó szabályokat, noha a holland járványkezelési csoport (OMT) minderre felhívta a kormány figyelmét.A lap szerint az is szembement a hivatalos szakértői állásponttal, hogyegészségügyi miniszter arra ösztönözte a fiatalokat, hogy

olttassák be magukat a Janssen gyógyszervállalat egydózisú vakcinájával, hogy utána egyből "bulizhassanak"

, noha legalább két hetet kell várni a védettség kialakulásáig. De Jonge hétfőn nyilvános elismerte, hogy a "dansen met Janssen" (bulizz a Janssennel) szlogen-üzenet terjesztése gondatlan lépés volt részéről. Maga Mark Rutte miniszterelnök is bocsánatot kért azért a hibás döntésért, hogy június utolsó hetében szinte az összes járványügyi korlátozást megszüntette. A kormány múlt pénteki sajtótájékoztatóján visszautasították, hogy hibát követtek volna el, ugyanakkor ismét korlátozásokat vezettek be az éjszakai szórakozóhelyek nyitvatartására és a nagyobb szabású rendezvények szervezésére vonatkozólag.Az OMT kedden figyelmeztette a kormányt, hogy a szórakozóhelyek újranyitásához ne a negatív vírustesztekre támaszkodjon, amelyek hibaaránya akár a 20 százalékot is eléri, különösen a gyors antigéntesztek esetében.Ugyancsak keddi sajtóhírek szerint mintegy harminc, a fesztiválszektorban tevékenykedő szervezet indított pert a kormány ellen, mert igazságtalannak tartják azt a döntést, hogy több, előzőleg engedélyezett rendezvényüket le kell fújniuk az új korlátozások miatt.

Ausztriában is emelkedik az új megbetegedések száma

. Az osztrák egészségügyi hatóságok egy hónap után először kedden regisztráltak újra 200 fölötti új koronavírusos megbetegedést. A szakértők és a politikusok is számoltak a járványügyi mutatók enyhe emelkedésével, melynek oka - Ausztriában és Európa-szerte is - a delta variáns terjedése. Mivel egyelőre ennek ellenére is alacsonynak számít a napi új koronavírusos megbetegedések száma, a hatóságok könnyebben tudják a kontaktkutatást végezni, és ezáltal a fertőzési láncokat megszakítani.Hétfőn országosan 131 377 koronavírustesztet végeztek el, ezekből 54 404 volt PCR-teszt. A fővárosi egészségügyi válságstáb szóvivője rámutatott, hogy az elmúlt két hétben Bécsben végezték el a PCR-tesztes osztrák szűrések 91 százalékát. A főváros legtöbb gyógyszertárában ingyenesen lehet teszteltetni, de több központi tesztállomás is működik. Ezekre azért van szükség, mert az éttermeket, kulturális és sportrendezvényeket továbbra is csak azok látogathatják, akiket már beoltottak, átestek a betegségen, illetve negatív koronavírusteszttel rendelkeznek.Ausztriában eddig 5 041 675 ember kapta meg a SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni vakcina első adagját, mindkettőt pedig 3 759 825-en. Az elmúlt 24 órában 218 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 652 022 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 111, az intenzív kezelésre szorulók 39-en vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon egy ember halt bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 724-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 639 035. Michael Bußmann képe a Pixabay -en.