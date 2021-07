Franciaország és Görögország is bevezeti az egészségügyben dolgozók kötelező oltását

Hétfő este óta hirtelen 900 ezer francia állampolgár programáltatta be magát koronavírus elleni oltásra. Az ok: Emmanuel Macron figyelmeztette a lakosságot, hogy mindazok, akik nincsenek beoltva, és nem tudnak felmutatni negatív koronavírus-tesztet, korlátozásokkal fognak szembesülni.



Az államelnök egy sor intézkedést jelentett be, amelyekkel a koronavírus terjedésének felerősödését próbálják lelassítani: például kötelezővé teszik az oltás felvételét az egészségügyben dolgozók, valamint a sérülékeny csoportokkal dolgozók körében. Emellett bevezetik az "egészségügyi jogosítványt" (amely a beoltottságot igazolja vagy a friss negatív tesztet), amely nélkül augusztustól kezdődően tilos a belépés a kávézókba, vendéglőkbe, bevásárlóközpontokba, kórházakba, idősotthonokba, más egészségügyi intézményekbe, de tilos lesz repülőgépre, vonatra, távolsági buszjáratra is felülni enélkül. Ugyanezt fogják alkalmazni az edzőtermekbe és a kulturális intézményekbe való belépés esetén is.Az elnök hangsúlyozta: az oltás nem kötelező a lakosság egésze számára, ám azok, akik nem igénylik, számolniuk kell ennek következményeivel. Az egészségügyi személyzetnek szeptember 15. a határidő, ha addig nem oltatják be magukat, viseljék döntésük következményeit, mondta az államfő.Szeptember 15-étől az egészségügyi személyzet azon tagjai, akik addig nem kapták meg a koronavírus elleni oltást, nem dolgozhatnak és nem kapnak fizetést - jelentette be hétfő esteegészségügyi miniszter.Hétfői bejelentés szerint egyébként Görögország is bevezeti az egészségügyi dolgozók kötelező oltását. Augusztus 16-ától azoknak a személyeknek, akik öregotthonokban dolgoznak, és nincsenek beoltva addig, felfüggesztik a munkaszerződését.