Vincze Loránt: a szlovákiai kisebbségek kárpótlásának ügyében sem vállal felelősséget az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szerint a Beneą-dekrétumok történelmi dokumentum, azonban jelenleg nincsen joghatása, alkalmazása pedig nem ütközik az uniós jogba - kapta a választ Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, a FUEN elnöke, aki március elején írásban érdeklődött a szlovákiai kárpótlások ügyében.



A képviselő arról érdeklődött, hogy miként maradhatott érvényben és hogyan alkalmazható a szlovák jogrendben még ma is a faji alapon diszkrimináló dekrétumok egy része.igazságügyi biztos válaszában leírta, hogy „A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 104/1945. sz. Határozata (…)a nemzeti hatóságok által az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően hozott történelmi jogi aktus.”Vincze Loránt közleményében azt írja, hogy ez felháborító, állítása szerint a válaszadást megelőző hónapokban a Bizottság láthatóan arra sem vette a fáradtságot, hogy utánanézzen a felvetett problémának, és érdemben vizsgálja a helyzetet. A képviselő úgy véli, az EB egyszerűen kivette a fiókból a már másfél évtizede berögzült válaszszövegét, és továbbküldte azt.Vincze Loránt leszögezte: „míg más diszkriminációt és kisebbségi kérdéseket érintő ügyekben a Bizottságnak akár egy sajtóhír is elegendő arra, hogy az uniós jog sértését feltételezze, ha évtizedes, őshonos kisebbségi közösségek egészét megbélyegző európai szégyenfoltról van szó, csak annyit tud mondani, hogy a rendelkezésére álló információk alapján az ügy nem kapcsolódik az uniós joghoz.”A képviselő emlékeztetett, az ingatlanpiaci jogügyletek, illetve kárpótlások az uniós tőke szabad mozgásának témájához tartoznak, ezért nem lehet kijelenteni, hogy nem érintik az uniós belső piacot.A Beneą-dekrétumok adták az alapját a második világháború utáni Csehszlovákia létrejöttének, amelyben többek között az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét is rögzítették. A rendelet automatikusan megfosztotta őket állampolgárságuktól, ami a nyugdíj és más állami járadékok megvonását, az állami alkalmazásból való elbocsátást is maga után vonta. Mi több, idővel betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, kizárták a magyarokat az egyetemekről, feloszlatták a kulturális egyesületeket, ugyanakkor lefagyasztották a bankbetétjeiket. Ezt követően a német és magyar emberek földjeit elkobozták, helyettük cseheket és szlovákokat telepítettek.