Utolsó felszólításokon dolgozik az Európai Bizottság a magyar és lengyel melegellenes lépések miatt

Ezen a héten akarja elküldeni az Európai Bizottság azt a felszólító levelet, amely az utolsó lépcsőfokot jelenti az előtt, hogy pert indítana Magyarország ellen a pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozás miatt – értesült a Bloomberg. A portál értesülését bizottsági részről nem erősítették meg.



"A Tanács, a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján, tagjainak négyötödös többségével és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti a 2. cikkben említett értékeket. Mielőtt ilyen megállapítást tenne, a Tanács meghallgatja a kérdéses tagállamot, és ugyanezen eljárásnak megfelelően ajánlásokat tehet neki. A Tanács rendszeresen ellenőrzi, hogy azok az okok, amelyek alapján ilyen megállapítást tett, továbbra is fennállnak-e." (7-es cikkely 1. pontja)

A szabályozást június 15-én fogadta el az országgyűlés, benne a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény módosításával, amely úgy szól, hogy a 18 éven aluliak előtt megtiltanák a homoszexualitás vagy a nemváltás bemutatását is, szexuális felvilágosító előadásokat pedig csak nyilvántartásba vett szervezetek és előadók tarthatnának az iskolákban.Az Európai Bizottság már küldött egy leveletigazságügyi miniszternek, amely leszögezi, hogy a szabályozás nemcsak az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt elveket, hanem az unió alapelvét, a belső piac szabad működését is sérti.bizottsági elnök a nyilvánosság előtt többször is szégyenteljesnek nevezte a szabályozást, az Európai Parlament pedig csütörtökön fogadta el azt az állásfoglalást, amely az Európai Bizottságot minden lehetséges jogi eszköz bevetésére szólítja fel.Magyarország és Lengyelország az a két uniós tagállam, amelyek ellen a 7-es cikkely szerinti eljárás indulhat az EU alapértékeinek megsértése miatt. Az eljárás végeredménye akár az EU-s szavazati jog megvonásával járhat.Az EB a mostani melegellenes pedofiltörvény ügye mellett két másik ügyben is az eljáráshoz vezető "utolsó felszólításokon" dolgozik: az egyik szintén Magyarországot érinti a menekültpolitika miatt, a másik pedig Lengyelországot annak melegellenes lépései miatt. Egy névtelen forrás szerint a bizottság mindhárom levelet ezen a héten készíti elő.