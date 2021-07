Előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap Moldovában. A választás tétje leginkább az, hogy a nyugatbarát, EU-s integrációpárti Maia Sandu államfő többséget tud-e szerezni a törvényhozásban, és ezzel olyan reformokra nyílna lehetősége, amelyet az oroszbarát elődje, Igor Dodon és szövetségesei blokkoltak.



MTI

Sandu tavaly ugyan az államfőválasztáson legyőzte Dodont, de kénytelen volt megosztani a hatalmat a 2019-ben megválasztott parlamenttel és a törvényhozók által vezetett, Dodonnal szövetséges kormánnyal. Gyakorlatilag egy politikai patthelyzetbe került az ország, amelyetminiszterelnök tavaly decemberi lemondása óta idén januártól ügyvivő miniszterelnökkéntkülügyminiszter és európai integrációs miniszter vezet. A lemondás gyakorlatilag az előrehozott választások kikényszerítésének volt a része, az alkotmány értelmében ugyanis az államfőnek jogában feloszlatni a parlamentet, ha két általa javasolt miniszterelnök-jelöltet sem szavaz meg a törvényhozás.Végül két sikertelen kormányalakítási kísérlet után idén áprilisban feloszlatta a parlementet, amelyben pártjának a lehetséges 101-ből 15 képviselője van. Jelenleg az oroszbarát Moldovai Szocialisták Pártjának (PSRM) 37 képviselője van a parlamentben, de a szövetséges euroszkeptikus ȘOR párttal és néhány függetlennel együtt 54 képviseljük van, és ezzel övék a többség a torvényhozásban.Az Euronews összefoglalója szerint a vasárnapi előrehozott választáson 23 párt indul, de az igazi küzdelem két nagy párt között zajlik: a tavaly beiktatott, EU-barát államfő, Maia Sandu által támogatott, az európai integrációt a zászlajára tűző Akció és Szolidaritás Párt (PAS) és az oroszbarát Kommunisták és Szocialisták Blokkja (BECS) között. Ez utóbbit a Moldovai Szocialisták Pártja (PSRM) és a legutóbbi választásokon a parlamentből kiesett Moldovai Kommunisták Pártja (PCRM) alkotja.Az elnök a PAS győzelme, illetve parlamenti többsége esetére a szükséges társadalmi és gazdasági reformok megkezdését, illetve a korrupció elleni harc folytatását ígérte – véleménye szerint ha a BECS nyeri a voksolást, ezeket a terveket a moldovai parlamentben blokkolni fogja. A volt szocialista elnök, Igor Dodon vezette BECS azzal kampányolt, hogy ha az Európa-barát erők kerülnek kormányra, az ország elveszti függetlenségét, jönnek a NATO katonái és a románok. A kelet-európai ország orosz ajkú – bár nem feltétlenül orosz etnikai származású – lakossága számára a román fenyegetés életszerű, hiszen van egy kis párt, amely a Romániához való csatlakozást propagálja.A legutolsó felmérések az Akció és Szolidaritás Párt halvány előnyét mutatták, ez azonban a hibahatáron belül van. Fontos lehet a választás szempontjából, hogy miként szavaz 200 ezres moldovai diaszpóra. A tavalyi elnökválasztáson is meghatározó volt a külföldön élő moldovaiak választása. Romániában összesen 12 szavazókörzetet létesítettek, de vannak Németországban, Olaszországban és Franciaországban is körzetek. A választóhelyiségek helyi idő szerint este kilenc órakor záródnak, és várhatóan éjfél körül már ismert lesz a voksolás előzetes eredménye. A parlamenti küszöb függetlenek esetében 2 százalék, a pártok esetében 5 százalék, míg a választási szövetségek esetében 7 százalék.A g4media tudósítása szerint sokkal nagyobb a választási kedv, amint a korábbi parlamenti választások alkalmával. Reggel 10 óráig háromszor nagyobb arányban jelentek meg, mint a 2014-es voksolás alkalmával, de a 2019-es választás részvételi arányait is jelentősen meghaladja. A moldovai választási részvételt itt lehet valós időben követni. Az egykamarás törvényhozás 101 tagját közvetlenül, négy évre választják. A legutóbbi, 2019. február 24-ei parlamenti választásokon az oroszbarát Moldovai Szocialisták Pártja (PSRM) 35 helyet szerzett a 101 tagú törvényhozásban. A kormányzó nyugatbarát Demokrata Párt 30, az ellenzéki, a korrupció elleni küzdelmet hangsúlyozó ACUM választási szövetség - ehhez tartozik Maia Sandu pártja is - 26 mandátumhoz jutott. Azóta jelentősen átalakult a parlement összetétele. ( reuters