Több nyaralási célországban is gyorsan terjed a Delta-variáns, így terjedhet el könnyen itthon is

Európa több népszerű turista célpontként szolgáló országában is robbanásszerűen nő az új fertőzések száma, például Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában és Cipruson is, a koronavírus indiai, Delta elnevezésű mutációjának köszönhetően.



A globális fertőzési arányokat nyomon követő ourworldindata.org oldal szerint az elmúlt egy hétben a egy millióra jutó fertőzésszám legmagasabb értéke Cipruson volt, ezt az Egyesült Királyság, Spanyolország, Portugália és Görögország követik. Kezd megugrani ugyanakkor a fertőzésszám Olaszországban és Franciaországban is, de itt egyelőre nem olyan aggasztó a helyzet, mint a fent említettekben.Jelenleg Cipruson 844,27 az egy millió főre jutó heti fertőzésszám, az Egyesült Királyságban 410,6, Spanyolországban 287,24, Portugáliában 242,22, Görögországban 134,81, Hollandiában 134,48, Dániában 84,62, Belgiumban 81,25, Franciaországban 44,74, Olaszországban 14,93.Romániában jól állunk, ez a szám csak 2,21, de ez korántsem jelenti azt, hogy biztonságban lennénk. Főleg azért, mert a fenti országok közül a járványügyi szempontokat tekintve több zöld kategóriába tartozik, azaz lehet onnan jönni oltási- és karanténkötelezettség nélkül,A friss lista szerint például Ciprus és az Egyesült Királyság piros kategóriások, Spanyolország és Portugália sárga, viszont például Görögország, Hollandia Dánia, Belgium, Franciaország és Olaszország egyelőre zöldek, ergó, ha valaki innen hazahozza a delta variánst, akkor könnyen meglehet, hogy gyorsan terjedésnek indulni.A delta variáns jóval fertőzőbb, mint az eddigi változatok, Nagy-Britanniában már egy ideje domináns, az új esetek 90%-át ez okozza, és egyre aggasztóbb a többi országban is: Franciaországban az új eseteknek már 40%-át okozza a Delta-variáns, és a szakértők úgy számolnak, hogy hétvégére már a felét fogja.A francia állam már nem is javasolja a saját állampolgárainak, hogy Spanyolországba vagy Portugáliába menjenek nyaralni, és kéri azokat, akik még nem foglaltak szállást, hogy fontolják meg az utazást.Görögország is aggódik: ha a vírus ismét elterjed, akkor másodjára tenné tönkre a turisztikai szezont, ez pedig a gazdaságra nézve súlyos csapás lenne. Nem kizárt, hogy hamarosan korlátozásokat fognak bevezetni.Romániában egyelőre a hatóságok 9 megyében bukkantak a Delta-variánsra, 57 esetben azonosították ezt a vírustípust, a legtöbb esetben délen: Ilfov és Argeș megyékben, illetve Bukarestben. (via g4media