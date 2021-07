Egy lépéssel közelebb? Az uniós belügyi biztos javasolja Románia felvételét a schengeni térségbe

Ylva Johansson uniós belügyi biztos kedden a schengeni térség "visszaállítását" javasolta, azaz a belső országhatárokon bevezetett ellenőrzések eltörlését, melyeket a járvány megfékezése céljából léptettek életbe. Ugyanakkor azt is javasolta, hogy Romániát, Horvátországot és Bulgáriát is vegyék fel a schengeni tagországok közé.



"A vírus egy valós veszélyt jelent, azonban a belső határellenőrzés nem állította meg a terjedését, és nem is fogja megállítani. Csak egy koordinált akció segít abban, hogy túllépjünk ezek a krízisen" - mondta Johansson az Európai Parlament ülésén."Gyertek, 2021 nyarának, a szabadság nyarának kezdetén állítsuk vissza a mozgás szabadságát és készítsük fel a shengeni térséget a jövőre, hogy a gyerekeink is tudjanak dolgozni, tanulni és utazni egész Európában, bárhol és bármikor akarnak. És egészítsük ki a térséget: itt az idő, hogy Bulgária, Románia és Horvátország is elfoglalja a helyét" - mondta a biztos azon a vitán, melyetszlovén (S&D) EP-képviselőnek a schengeni térségre vonatkozó éves jelentése kapcsán szerveztek.Tanja Fajon a 2015-től, de főleg a koronavírus-járvány kezdetétől bevezetett határellenőrzéseket is vizsgálta jelentésében."A schengeni térség működőképes kellene legyen, azonban a valóságban teljesen bénult. Gépek tartják életben" - írta.Hozzátette: fel kellene lépni azokkal az országokkal szemben, melyek megszegik a szabályokat és indokolatlanul vezetnek be határellenőrzést. Továbbá kiállt Horvátország, Románia és Bulgária felvétele mellett: "nem fogadhatunk el egy olyan Európát, mely két, különböző szinten működik".