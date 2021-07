Meggyilkolták Haiti elnökét!

Otthonában gyilkolták meg Haiti elnökét, Jovenel Moïsét. A politikussal lövések végeztek. A hírt az ideiglenes miniszterelenök, Claude Joseph jelentette be szerdán.



Az elnöki hivatal szintén kiadott egy közleményt, eszerint a támadás helyi idő szerint 1:00 óra körül történt, és megsebesült az elnök felesége is benne. Őt jelenleg kórházban ápolják.A helyi sajtó arról cikkezik, hogy a miniszterelnök külföldi zsoldoskommandót sejt a háttérben.az 53 éves Moïse Port-au-Prince-ben járt iskolába, majd a Quisqueya egyetemen szerzett politikatudományi diplomát. Az egyetem után üzleti vállalkozásokba kezdett: autóalkatrész-forgalmazó céget és banánültetvényt létesített. A kezdeti üzleti sikerek után a 2000-es évek elején érdeklődése a regionális fejlesztési projektek (ivóvízellátás, villamosítás) felé fordult. Aktív szerepet vállalt előbb a helyi, később az országos kereskedelmi kamarában. 2008-ban társalapítója volt a Compagnie Haïtienne d’Énergie S.A. nevű cégnek, amely nap- és szélenergiaprojektekkel foglalkozik. 2012-ben megalapította az AGRITRANS S.A. nevű agrárcéget, amelynek 3000 alkalmazottja van. Moïse a 2010-es évekbenelnök Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK) nevű pártja felé orientálódott, és 2015-ben a párt elnökjelöltje lett.Jovenel Moïse megnyerte a 2015 októberében tartott elnökválasztást, de az ellenzék kifogást emelt a választás tisztasága kapcsán, és a politikai ellentét erőszakba torkollott. A választás eredményét végül megsemmisítették, és 2016 novemberében új elnökválasztást tartottak. Ismét felmerült a választási csalás vádja, és tüntetések is voltak, de a választási bizottság végül megerősítette, hogy Moïse a szavazatok 55,6 százalékát szerezte meg. Az új elnököt 2017. február 7-én iktatták be hivatalába. (hírszerk.)