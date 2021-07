Cioloș: elutasította Magyarország helyreállítási tervét az Európai Bizottság. Varga Judit: nem igaz!

Dacian Cioloș, a Renew Europe EP-frakció vezetője Twitteren jelentette be, hogy Az Európai Bizottság visszautasította Magyarország helyreállítási terveit.



Commission suspends the approval of Orbán’s recovery plan. Good. @RenewEurope asked for this last week. Why? Because today we have no guarantees the money will go to honest and deserving Hungarians — and not just Orbán’s cronies.



See the three guarantees we demanded of Orbán. pic.twitter.com/gNXrCnUUze