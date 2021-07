Hat nyugat-balkáni ország EU-ba való felvételét sürgeti Merkel

Angela Merkel hétfőn arról beszélt, hogy hat nyugat-balkáni országot kellene felvenni az EU-ba, ennek pedig stratégiai fontossága van az Oroszország és Kína térnyerése elleni harcban.



Mindezt Merkel egy videokonferencia keretei közt mondta, ezen pedig részt vettek Szerbia, Albánia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Koszovó vezetői."Fel kell gyorsítani ezeknek az országoknak az integrációját, ez pedig elsősorban az EU érdeke" - mondta a kancellár, kifejtve, hogy Kína és Oroszország jelentős befolyásra tettek szert az elmúlt időszakban a térségben.A német állami vezető azt is elmondta, hogy a hat országgal való tagállami bővítés gondolatátfrancia elnök is nagyon támogatja. Merkel arról is beszélt, hogy Németország mihamarabb három millió dózis koronavírus elleni vakcinát fog adományozni a térségnek.Nemrég, az Európai Bizottság elnöke is arról beszélt, hogy az EU támogatja nyugat-balkáni partnereit abban, hogy mihamarabb elvégezzék azokat a reformokat, melyek feltételei az Unióba való felvételhez. (